Chiunque possieda un orto o un giardino sa benissimo quanto sia importante difendersi da insetti e parassiti nocivi. Questo è un problema che colpisce tutti e che, trattandosi di cibo ed esseri viventi, bisognerebbe sempre cercare di risolvere con trattamenti naturali e biologici. Vediamo allora assieme un incredibile prodotto naturale ed economico per difendere orto e giardino da larve e insetti infestanti.

Che cos’è e come agisce

Il bacillus thuringiensis è un utilissimo batterio sporigeno che colpisce l’apparato digerente dell’insetto, andando così ad eliminarlo per paralisi. Stiamo parlando di un insetticida completamente naturale e quindi consentito anche nell’agricoltura biologica: un trattamento che non comporta problemi di tossicità o conseguenze a livello ambientale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La fantastica particolarità di questo insetticida naturale atossico è poi quella di essere estremamente selettivo nei confronti degli insetti. Questo, infatti, ci permette di difendere le piante e gli ortaggi senza però colpire quegli insetti utili e buoni, come ad esempio le api.

Esistono tre distinte varietà di questo batterio, ognuna delle quali colpisce un insetto diverso: il ceppo kurstaki colpisce principalmente delle larve di lepidottero, di piralide, di falena e di tignola; il ceppo tenebonis invece e molto efficace contro giovani coleotteri come la dorifora delle patate; per finire invece il ceppo israelensis riesce a colpire perfino le larve di zanzara.

Come usare il bacillus thuringiensis, incredibile prodotto naturale ed economico

Insetticidi a base di queste spore si trovano tranquillamente in commercio, in genere sotto forma di granuli idrosolubili. Questi dovranno allora essere disciolti in acqua: sia per bonificare acqua stagnante oppure per essere spruzzati direttamente sulle piante.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di effettuare il trattamento la sera. Questo perché le larve generalmente escono la notte per attaccare gli ortaggi e, in aggiunta, queste spore non sono particolarmente resistenti a calore e luce.

Ecco allora che in questo articolo dal nuovo parlato di un incredibile prodotto naturale ed economico per difendere orto e giardino da larve e insetti infestanti.

Approfondimento

Sono questi gli ultimi giorni utili per piantare questo fantastico ortaggio nell’orto, un alimento perfetto per ogni occasione