Negli ultimi mesi le Banche centrali internazionali hanno più volte alzato i tassi di interesse per calmierare e combattere l’infazione. Questa, secondo i loro dettami, “dovrebbe essere intorno al 2% per garantire una crescita economica senza eccessi. I tassi di interesse hanno un forte impatto sulla crescita e conomica e se non “ben dosati” potrebbero portare a una recessione economica, altrimenti a un soft landing, ovvero a un mero rallentamento. I tassi BCE sono al 4,5% e ell’ultima riunione la Lagarde li ha rimasti inalterati. Si va verso una lunga pausa per i tassi? Quindi, comprare e mantenere BTP potrebbe essere una buona idea?

Come e perchè si muovono i prezzi dei Buoni del Tesoro poliennali

Ora dareno una spiegazione molto semplice in quanto lo scopo è di farsi capire anche da non addetti ai lavori.

I BTP vengono emessi a 100 e rimborsati a 100. Durante la vita il possessore incasserà le cedole previste (solitamente semestrali, anche ne nell’ultimo periodo ne sono stati emessi con cedole trimestrali). Durante la sua vita residua questo 100 subirà oscillazioni al rialzo o al ribasso.

Cosa fa salire o scendere questo prezzo? Spiegando l’argomento in modo molto semplicistico possiamo dire che sono le attese e il movimento stesso dell’inflazione e dei tassi di interesse (e lo spread). Salgono i tassi, scendono i prezzi dei BTP; i tassi stanno fermi o scendono, i prezzi dei BTP tendono a salire.

Tassi di interesse e rendimento

Partiamo da un concetto (anzi un’assioma):

i BTP già emessi devono adeguarsi al tasso di interesse corrente.

Riprendiamo un e empio che già abbaimo fatto di recente.

Oggi i tassi sono al 4,5% e io ho comprato un BTP anni fa con cedola al 2% con vita attuale residua di 10 anni. Il mio BTP deve adeguarsi a questo nuovo tasso e quindi il prezzo scenderà sotto 100 fino a quando il rendimento del mio BTP per chi lo acquista in quel momento sul mercato secondario è proprio intorno al 4,5%. Quindi, approssimativamente negli ultimi mesi il mio BTP potrebbe essere sceso fino a 83/84 circa. Attenzione! Il Lettore deve sapere che maggiore è la vita residua del titolo è maggiore, al rialzo o al ribasso, sarà l’oscillazione del prezzo del titolo.

E io che ho comprato al 2% guadagno di più? No! Se mantengo fino alla scadenza, continuerò a incassare la cedola del 2% e quindi a lucrare questo rendimento. Altrimenti, se in quel momento vendo, incasserò anche una perdita! Questo significa che, come per i mercati azionari, anche per i BTP ci sono momenti migliori o peggiori per comprare. Ora comprare e mantenere BTP potrebbe essere una buona idea?

La risposta dipende da cosa si prospetta per il ciclo economico e i tassi di interesse. E per questo motivo per farci capire meglio e da tutti dobbiamo fare un ulteriore esempio.

Se i tassi continueranno a salire il prezzo tenderà a scendere sotto 100 e ad adeguarsi. Se invece i tassi scenderanno, i prezzi saliranno sopra 100 per adeguarsi. Davvero semplice.

Dove vanno a parer nostro ora i tassi di interesse?

C’è già chi scommette su un taglio dei tassi nel corso del 2024, ma noi forti della nostra analisi statistica e storica riteniamo che i tassi potrebbero rimanere fermi per molti anni (o verranno ritoccati un altro pochino al rialzo, massimo 0,25/0,50?). Questo dovrebbe far rimanere “costanti” i rendimenti dei BTP e premierebbe invece la crescita economica e quindi il rialzo dei mercati azionari.

Comprare e mantenere BTP potrebbe essere una buona idea? Manteniamo il polso del BTP Future

Vediamo cosa attendere da ora alle prossime settimane e mesi. Il BTP Future scadenza dicembre ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 novembre al prezzo di 113,95. Da inizio anno ha segnato il minimo a 106,64 e il massimo a 117,16. Se il BTP Future sale il prezzo dei BTP tende a salire e quindi i rendimenti a scendere (ricordate l’esempio fatto prima)?

Nel breve termine il prezzo sembra puntare verso area 120. Il supporto da mantenere in chiusura di settimana è 111,16. Se il mese di novembre chiuderà sopra 111,16 si inizerannoa intravedere possibili ulteriori rialzi. Solo il superamento di 122,22 archivierebbe i ribassi degli ultimi anni.

Comprare e mantenere BTP potrebbero essere una buona idea? Le probabilità iniziano ad aumentare e di non poco. Solo ritorni sotto 109,64 farebbero rivedere la nostra tesi.

Di volta in volta andremo a monitorare questi livelli.

Lettura consigliata

L’avvocato deve risarcire il danno e restituirci i soldi se omette questa informazione con il cliente