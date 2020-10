Possiamo tranquillamente affermare che con il passare del tempo il mangiar sano è diventato il sogno proibito di molte persone. Con una quotidianità fatta di rapide pause dedicate al pranzo e snack volanti, effettivamente mantenere un regime alimentare equilibrato risulta alquanto difficoltoso. In più, a tutto questo si aggiunge anche la mancanza di tempo per l’attività fisica che contribuisce ad aggravare la situazione. Tuttavia, si fa quel che si può per limitare l’assunzione di cibi spazzatura e per rendere quanto più possibile sana la nostra vita. Come? Scegliendo cibi salutari, ricchi di proprietà e poveri di grassi. Ma siamo sicuri di scegliere gli alimenti più idonei a comporre il nostro piano alimentare? Per i nutrizionisti non sempre facciamo la scelta giusta.

Ecco un alimento molto amato ma che scegliamo male secondo i nutrizionisti

Pur preferendo un alimento più sano piuttosto che un altro ricco di calorie, capita di non badare ad aspetti che, invece, potrebbero fare la differenza. È il caso delle mele. Chi non conosce i benefici che questo prelibato frutto apporta al nostro organismo? Eppure, dicono gli esperti, le mele non sono tutte uguali!

È opportuno, quindi, saper riconoscere la tipologia più idonea alle esigenze del nostro corpo. Partiamo dalle proprietà di questo frutto riconosciute dai nutrizionisti. Innanzitutto, la mela ha un alto contenuto di pectina che ha il compito di pulire l’intestino. Questo succoso frutto contiene anche i flavonoidi, sostanze che aiutano le nostre ossa a mantenersi sane più a lungo. Inoltre, la mela ha un potere antiossidante, chiamato ORAC molto elevato, con un indice di valore attorno a 4275, che varia a seconda del tipo di mela considerata. Contiene provitamina A, vitamine B1, B2, B6, E e C, acido citrico, acido malico, niacina e acido folico.

E seppur tutte le tipologie di mela possiedono bene o male le stesse caratteristiche, per i nutrizionisti è opportuno conoscere le differenze. Ad esempio, prendiamo in considerazione la lotta sempre aperta tra mele rosse o quelle verdi. Quali saranno le più salutari?

Gli esperti sottolineano che entrambe le varietà costituiscono un ottimo alleato per la nostra dieta ma le mele verdi sarebbero più indicate per coloro che devono stare attenti all’assunzione di carboidrati e zuccheri anche se contengono meno fibre rispetto alle mele rosse. Queste ultime, invece, sono leggermente più zuccherine, da evitare magari per i diabetici, anche se contengono più fibre e maggior percentuale di pectina e flavonoidi.

Se "Ecco un alimento molto amato ma che scegliamo male secondo i nutrizionisti" vi è stato utile