Le famigerate catene di caffè americano sono arrivate anche in Italia, spargendo controversie tra gli amanti della tradizione. Allo stesso tempo, tuttavia, sempre più persone stanno diventando appassionate di questa variante della bevanda. La possibilità di poter passeggiare con una bella tazza di caffè americana infatti affascina molti, in particolare i più giovani. Quindi, perché non imparate anche voi come fare il caffè americano in casa senza spendere ogni volta al bar? Continua a leggere questo articolo per capire come fare il caffè americano buono quanto quello delle nuove catene a Milano.

Gli ingredienti da usare

Per fare il caffè americano ci basterebbe il caffè della moka che utilizziamo ogni mattina. Ma, se vogliamo essere più precisi, il caffè da usare sarebbe quello di qualità arabica. Oppure una miscela con una forte presenza di quest’ultimo e poca presenza della qualità robusta. Per fare una tazza di caffè avrete bisogno solamente di un cucchiaio di caffè. Questo non deve sorprendere, in quanto il caffè americano, messo a confronto, con il nostro è decisamente più leggero.

Come fare il caffè americano buono quanto quello delle nuove catene a Milano

Partiamo con la preparazione del nostro caffè!

Prima di tutto versiamo il caffè in un piccolo recipiente. Prepariamo 120 ml di acqua e di questi mettetene cento a bollire. I restanti 20 ml vanno, invece, immediatamente messi nel caffè senza essere precedentemente riscaldati.

Una volta che l’acqua è arrivata ad ebollizione, mischiamola al composto nella tazza e lasciamola riposare per 2 minuti. Passato questo tempo, mescoliamo il nostro caffè e lasciamolo riposare di nuovo per altri 3 minuti.

Possiamo, a questo punto, setacciare con un colino a maglie strette il nostro caffè e servirlo con zucchero a piacere. Ricordatevi che i tempi di infusione devono essere moltiplicati per la quantità di caffè prodotto. Ad esempio, se state preparando due tazze dovrete lasciare riposare il caffè 10 minuti, se, invece, le tazze sono 3 tazze 15 minuti, e così via.