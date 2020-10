Dopo il segnale rialzista degli ultimi giorni, come si colloca il ritracciamento odierno? Incidente di percorso o inizio del ribasso e cosa farà ripartire i mercati da subito al rialzo? Siamo in un punto nodale e a ridosso del setup del 15 ottobre. I prossimi setup scadranno il 26 ed il 28 di questo mese. Quali effetti sui mercati dalla seduta odierna? Come cambia lo “scacchiere”? Quali sono i pericoli che si potrebbero profilare?

In questo momento le quotazioni sono le seguenti:

Dax Future

13.001

Eurostoxx Future

3.272

Ftse Mib Future

19.500

S&P 500

3.523,9

A quali conclusioni possiamo arrivare in base a questi livelli di prezzo?

Le serie storiche proiettano imminente rialzo per almeno un mese ma poi niente rally natalizio

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 9 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Dai livelli attuali si dovrebbe preparare una nuova fase rialzista di almeno il 5% da ora ai prossimi 30 giorni. Quali sono i prezzi che andranno monitorati fra oggi e domani? Quale supporto non dovrà essere rotto al ribasso per non vanificare questo scenario?

Incidente di percorso o inizio del ribasso e cosa farà ripartire i mercati da subito al rialzo?

Di seguito la quotidiana mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione e per seguire la tendenza in corso ed accodarsi ad essa per le proprie operazioni di trading in ottica intraday e multiday.

Dax Future

Rialzi duraturi solo con la chiusura del 16 ottobre superiore a 13.136,5. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 13 ottobre superiore a 13.018.

Eurostoxx Future

Rialzi duraturi solo con la chiusura del 16 ottobre superiore a 3.277. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 13 ottobre superiore a 3.257.

Ftse Mib Future

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 16 ottobre inferiore a 19.025. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 13 ottobre superiore a 19.500.

S&P 500

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 16 ottobre inferiore a 3.326. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 13 ottobre superiore a 3.499.

Siamo in un punto di verifica e le chiusure di contrattazione odierna ci daranno delle prime indicazioni in merito. Quello che accadrà fra oggi e domani sarà probabilmente la “cartina di tornasole” dei prossimi 30 giorni.

Si procederà per step.