Un albero maestoso che raggiunge i 20 metri di altezza e i 15 metri di diametro. Molto longevo, infatti esistono specie centenarie che ancora producono i frutti.

Originario dell’Asia centro-occidentale, ma che sin dalla preistoria è presente in quasi tutta l’Europa e soprattutto nella nostra penisola.

Apprezzato non solo per i suoi frutti gustosi e salutari, ma anche per il suo legno pregiato e molto richiesto.

Oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare dell’albero di noce. Data la sua bellezza è una pianta che viene coltivata anche per fini ornamentali.

La pianta del noce è molto vigorosa e ha foglie di colore verde chiaro e di forma ellittica.

I frutti sono formati da un involucro verde e da una parte legnosa. Il seme, quello che noi mangiamo, è ricco di nutrienti importanti per la salute del nostro organismo. Infatti basta mangiare questo straordinario frutto di sera per dormire sonni beati e tranquilli.

La produzione di questi frutti avviene molti anni dopo l’impianto. Quindi ci vorrà un po’ di pazienza prima di gustarli.

Un albero molto rustico

È una pianta molto forte e resistente che si adatta a diverse condizioni climatiche. Teme, però, le gelate durante il periodo della fioritura e della formazione dei frutti.

Le sue radici sono molto profonde e si adattano bene a qualsiasi tipo di terreno, meglio se profondo e con un pH leggermente alcalino.

Inoltre, l’esposizione della pianta deve essere in pieno sole, date anche le sue enormi dimensioni.

Il noce è una pianta rustica che non ha bisogno di molte cure. Perfetta, quindi, per chi non ha tempo da dedicare al giardino.

Quindi ecco un albero maestoso elegante e perfetto per creare una zona di ombra in giardino. Infatti, la sua folta chioma in estate lo renderà il luogo ideale per rilassarsi e godere del fresco.