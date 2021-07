Spesso gli ingredienti che troviamo in dispensa si rivelano ottimi alleati per la cura e il benessere del corpo. Non è strano che molte donne ormai preferiscano i rimedi naturali a quelli che si possono trovare in commercio. Questo perché sono adatti a tutti i tipi di pelle, a meno che non si soffra di qualche intolleranza. Inoltre sono sani ed economici.

Prendersi cura di sé è una coccola oltre che un atto d’amore verso se stessi, per questa ragione è giusto scegliere i prodotti migliori. Oltre alle patate, alle uova e all’olio d’oliva anche la zucca è un ottimo ingrediente per preparare i prodotti cosmetici naturali. In questo articolo indichiamo come preparare un cosmetico eccezionale con questo ortaggio unito ad altri due ingredienti.

In pochi lo sanno ma con la zucca possiamo ottenere un cosmetico eccezionale

La zucca viene spesso utilizzata per preparare dei deliziosi piatti da portare a tavola. Questa può essere utilizzata per creare delle maschere viso o meglio ancora degli scrub naturali. Questo ortaggio è ricco di vitamina A e C, protegge dai radicali liberi e rende la pelle liscia e morbida. Preparare una crema esfoliante che elimina le cellule morte è davvero facile ed economico.

Ecco come preparare la crema esfoliante

Puliamo e tagliamo accuratamente una fetta di zucca, tagliamola a pezzi grossolani e frulliamoli. Successivamente aggiungiamo tre cucchiaini di zucchero, preferibilmente di canna, e un cucchiaio di olio vegetale a nostra scelta. Mescoliamo gli ingredienti e cerchiamo di ottenere un composto omogeneo. Alcuni al posto dell’olio vegetale suggeriscono l’aggiunta del succo di limone o di olio di semi di zucca.

Una volta ottenuto il composto trasferiamolo in un barattolo così da poterlo conservare. Suggeriamo di tenerlo per qualche giorno in frigo. In pochi lo sanno ma con la zucca possiamo ottenere un cosmetico eccezionale.