Qual è l’unico frutto dell’amor? Ovviamente è la banana. Si tratta di uno dei frutti più consumati al mondo. E sappiamo anche quanto bene faccia al nostro organismo! La sua concentrazione di potassio, infatti, è una risorsa indispensabile per il nostro corpo. Questo frutto, oltre a essere davvero gustoso, quindi, può donarci anche un carico di energia non indifferente. Ma non tutti sanno come sfruttare a pieno le sue potenzialità. E noi del team di ProiezionidiBorsa siamo qui per spiegartelo. Perciò, evita di buttare le bucce di banana. La scienza ci rivela delle proprietà benefiche che non ti saresti mai aspettato! Vediamo più nel dettaglio quali.

Lo studio che dimostra le infinite proprietà delle bucce di banana

Lo studio è stato condotto da ben 8 università, che hanno messo insieme le loro capacità per venire a capo di questa ricerca. L’analisi, condotta insieme al Dole Nutrition Lab e guidata dal Dottor Nick Gillit, ha dato alla luce dei risultati davvero strepitosi. Infatti, i ricercatori hanno studiato nello specifico tutte le proprietà che possono essere contenute nella buccia di una banana. E ciò che è stato scoperto ha indotto tutti gli scienziati a consigliare ai cittadini di non buttare le bucce di questo frutto. E i motivi sono semplici. Vediamoli insieme.

Ecco tutte le proprietà benefiche contenute nella buccia di una banana

La buccia di banana è ricca di polifenoli antiossidanti. Ma non è tutto. I ricercatori, infatti, hanno evidenziato come la buccia contenga anche diverse fibre, calcio e beta-carotene. Addirittura, ne ha in quantità maggiori rispetto alla polpa! Quindi, la prossima volta, prova a frullarla assieme alla polpa per una bevanda ricca di nutrienti e di gusto! E ricorda: evita di buttare le bucce di banana. La scienza ci rivela delle proprietà benefiche che non ti saresti mai aspettato!

