Prova anche tu a sbloccare l’iPhone con la mascherina. Sembra essere la nuova sfida di questo periodo in cui la mascherina è obbligatoria. L’iPhone XR e l’iPhone 11 sono stati tra gli smartphone Apple più venduti in quasi tutti i mercati.

A confermarlo la società di ricerca Kantar e le classifiche di Counterpoint Research che ogni tre mesi, tracciano gli andamenti delle vendite nel mondo degli smartphone.

Pare, dunque, che negli ultimi due anni, le strategie messe in campo dalla Apple abbiano conquistato molti utenti.

Tecnologia all’avanguardia, design accattivante e prezzi più modici. Queste solo alcune delle scelte che hanno portato gli iPhone ad essere tra i cellulari più venduti al mondo.

Tuttavia, Apple non poteva prevedere l’arrivo di una pandemia e il conseguente problema del riconoscimento facciale dovuto all’uso della mascherina. In altre parole : milioni di persone non vengono più riconosciute dai propri dispositivi tramite l’ID Face.

Eh sì! Il problema è che la tecnologia per il riconoscimento facciale di Apple, il cosidetto Face ID, non è compatibile con le mascherine. Pertanto, oggi, vi sveliamo come sbloccare l’iPhone con la mascherina.

Per i gli ultimissimi modelli iPhone, dotati di un riconoscimento facciale preciso e sicuro, è diventato un problema sbloccarsi quando si indossa la mascherina. Questi modelli, infatti, non sono in grado di riconoscerci quando indossiamo il dispositivo di sicurezza per il Covid-19 ossia la mascherina. Per questo in molti si sfidano e “Prova anche tu a sbloccare l’iPhone con la mascherina” potrebbe diventare quasi una scommessa tra amici.

Il sistema di ID Face non riconosce il volto scansionato per lo sblocco essendo parzialmente coperto dalla mascherina. Il dispositivo di protezione, infatti, oscura proprio quelle zone del volto che di solito scansionate tridimensionalmente quando si è deciso di utilizzare il Face ID.

Il trucco c’è ma qual è?

Come precisato dalla stessa casa madre Apple, il Face ID è stato progettato proprio per funzionare con bocca, naso ed occhi, ben visibili. Nel momento in cui copriamo queste parti del volto, iPhone non ci riconosce e non sblocca l’accesso.

Nell’attesa che la Apple perfezioni le sue performance e risolva il problema, possiamo nel frattempo confermare che un primo e importante passo è compiuto. Con iOS 13.5, se si indossa la mascherina e si scorre verso l’alto per sbloccare il dispositivo, si verrà indirizzati direttamente al passcode, ottimizzando i passaggi.

Basterà, dunque, digitare il codice di protezione scelto quando indossiamo la mascherina. Il dispositivo, infatti, non riconosce il nostro volto quando usiamo il dispositivo di sicurezza e ci indirizza al passcode semplificando la procedura.

Tuttavia, sbloccare l’iPhone con la mascherina è possibile e vi sveliamo come.

Pochi e semplici passaggi

La prima cosa da fare è quella di indossare la mascherina e andare sulle Impostazioni di Face ID e passcode e configurare un aspetto alternativo. La seconda cosa da fare è piegare la mascherina a metà, lasciando una parte del viso coperto e procedere con la scansione.

Spostare poi la mascherina sull’altra parte del viso e procedere di nuovo con la scansione.

Qualora il dispositivo dovesse avvisare un errore, suggeriamo di spostare leggermente verso il basso la mascherina e riprovare con la scansione.

Purtroppo, questo sistema non è ufficiale e non sempre funziona ma provare non costa nulla.

