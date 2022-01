La coprofagia è un problema molto frequente tra i cani. Anche se curiamo nei minimi dettagli la dieta di Fido e gli forniamo bocconcini prelibati in abbondanza, le cacche che trova in giro sembrano sempre attirarlo molto più del cibo nella ciotola. Questo comportamento è normale tra i cuccioli, ma i cani adulti dovrebbero perdere in fretta l’abitudine di mangiare le cacche proprie o di altri animali. Ma se il nostro cane adulto tenta ancora di mangiare le feci, che cosa possiamo fare per dissuaderlo? Vediamo alcuni consigli.

Ecco tre strategie da mettere in atto per far smettere al cane di mangiare le feci

Per prima cosa assicuriamoci che il problema non sia dovuto a carenze nella dieta. Se abbiamo cambiato il cibo che diamo a Fido da poco, è più probabile che il cane mangi le feci, dato che hanno un odore diverso dal solito. Ma se mangiare le feci è un comportamento abituale, come possiamo dissuadere il nostro amico dal farlo? Ecco tre strategie da mettere in atto per far smettere al cane di mangiare le feci.

Il cane deve sapere che abbiamo in tasca un bocconcino prelibato

Sgridare il cane è controproducente: l’unico risultato che otteniamo se sgridiamo il cane quando mangia le cacche è che inizierà a farlo di nascosto. Esiste un metodo migliore. Quando usciamo con il nostro amico a quattro zampe, portiamoci sempre dietro un bocconcino prelibato. Magari del formaggio fresco, o della carne. Facciamo in modo che il cane sappia che abbiamo in tasca qualcosa di buono. Così, se durante la passeggiata il cane inizia a mangiare una cacca, non dovremo fare altro che richiamarlo a noi e dargli invece il bocconcino che abbiamo in tasca per interrompere il comportamento indesiderato.

Utilizziamo integratori anti-coprofagia

Se anche un bocconcino prelibato non riesce a dissuadere Fido, proviamo invece con dei prodotti appositi. Esistono in commercio degli integratori alimentari pensati apposta per rendere sgradevole ai cani il sapore delle loro cacche. Fido perderà presto l’abitudine di investigare le cacche che trova in giro.

Usiamo una museruola a cestello per un periodo

Se proprio non riusciamo a impedire al cane di mangiare gli escrementi quando siamo in passeggiata, proviamo a fargli indossare una museruola a cestello quando è libero e noi non riusciamo a raggiungerlo in tempo per impedirgli di mangiare gli escrementi. Quando vediamo che ha puntato una cacca, richiamiamolo a noi e diamogli un bocconcino, poi rimettiamo la museruola e lasciamolo di nuovo libero di esplorare. Perderà presto la cattiva abitudine.

