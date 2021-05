In questo periodo dell’anno molti di noi sono alla ricerca di luoghi in cui passare un fine settimana al mare in attesa delle vacanze estive. Le temperature si sono alzate e la voglia di stare in mezzo alla natura in pieno relax è grande.

Il problema è che spesso i luoghi più belli sono anche i più affollati, per questo è necessario conoscere alcuni posticini speciali isolati e via dalla pazza folla.

Oggi vogliamo parlare di un piccolo angolo di paradiso che non si trova alle Maldive ma proprio vicino a noi sulla costa italiana. Ecco dove si trova questa spiaggia gioiello dal mare cristallino che ha fatto innamorare molti VIP ma che ancora in pochi conoscono.

Un borgo di pescatori dalla bellezza iconica

La Liguria è una regione nota per la sua costa ricca di servizi e di stabilimenti balneari. Un mare discreto caratterizzato da spiagge rocciose e molto corte. Per questi motivi le spiagge ligure spesso sono affollate ed è impossibile trovare delle spiagge libere.

Oggi vogliamo svelare un piccolo segreto parlando di un vero e proprio gioiellino che si trova proprio in Liguria.

Si tratta del borgo di Varigotti, che si trova nel comune di Finale Ligure, in provincia di Savona. Varigotti è un borgo di pescatori caratteristico per le sue case coloratissime costruite in prossimità della spiaggia che lo rendono inconfondibile. Il mare è pulitissimo e cristallino e la spiaggia è sabbiosa e molto ampia per questo motivo raramente è affollata.

Se vogliamo raggiungere la spiaggia di Varigotti è possibile farlo in macchina oppure in autobus da Finale o da Noli. Quando arriveremo rimarremo estasiati della bellezza di questo antico borgo in cui rigenerarci con una nuotata nel mare perfetto.

La bellezza di questa spiaggia ha addirittura affascinato persone famose che hanno acquistato casa proprio qui. Tra i più celebri citiamo Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti, Eva Herzigova e Antonio Cassano tra gli altri.

Se siamo appassionati di mare cristallino e spiagge dorate possiamo dare un’occhiata a quest’isola greca in cui c’è un’iniziativa davvero incredibile.