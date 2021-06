L’Italia è terra di magnifici paesaggi e luoghi mozzafiato. Oltre a splendide spiagge e montagne tutte da scoprire, vi sono anche incantevoli borghi dall’anima medievale. E sono sparsi per tutto il nostro Bel Paese. Quello di cui oggi parlerà la nostra Redazione rientra di diritto tra i più belli d’Italia. Un paesino speciale immerso in un panorama che lascia senza parole. Questo delizioso e incantevole borgo medievale incastonato in un verdeggiante parco nazionale è chiamato la Città Sacra ed è imperdibile.

Storia e spiritualità si incrociano a Gerace

Gerace è un suggestivo paesino calabrese, situato all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Il borgo si erge su un’alta rupe dalla quale si gode di un panorama incredibile sul Mar Ionio e sulla Locride. È una meta lontana dal turismo di massa, ricca di chiese ed edifici storici, che mantiene ancora intonso il suo spirito medievale. Proprio per la vasta presenza di strutture religiose, Gerace fu soprannominato tempo fa la Città Sacra.

Tra i monumenti simbolo di Gerace non si può non citare il maestoso Castello di epoca normanna, situato sul punto più alto del paese. Degne di nota anche la bellissima Piazza del Tocco con i palazzi Migliaccio, Calceopulo e Macrì.

Numerose e sparse qua e là vi sono tantissime strutture con funzioni sacre. In primis l’elegante basilica di Santa Maria Assunta di Gerace, nominata bene architettonico di interesse nazionale. Oltre a questa si possono visitare moltissime altre chiese, monasteri e conventi. Tra i tanti si consiglia la Chiesa del Sacro Cuore, la Chiesa di San Francesco e il Convento dei Cappuccini.

Nei pressi di Gerace si può anche godere delle splendide spiagge della Calabria e fare un tuffo nel mare azzurro. Basta recarsi nella bellissima Costa dei Gelsomini distante non più di qualche chilometro dal borgo.

