Siamo ormai a luglio e molti di noi stanno organizzando le vacanze estive. C’è chi ha già pianificato i viaggi e chi non ha ancora idea di dove andrà per rilassarsi dopo questo anno intenso. In moltissimi sceglieranno il Mar Mediterraneo che, con i suoi fondali bassi e le sue acque calde, è perfetto per bagni rilassanti.

Tra tutte le destinazioni sicuramente la Grecia è una delle più prestigiose per le sue isole paradisiache e la sua cultura accogliente, perciò oggi vedremo tre semplicissimi trucchi per volare in Grecia spendendo pochissimo.

Ecco tre semplicissimi trucchi per volare in Grecia spendendo pochissimo

I viaggiatori esperti ci consigliano di viaggiare leggeri e con il minimo indispensabile per risparmiare molti soldi. Se vogliamo organizzare il nostro viaggio in Grecia, dovremo portarci solo lo stretto indispensabile, in modo da risparmiare di molto sul prezzo del viaggi.

Se vogliamo visitare le più belle isole greche dobbiamo sapere che esistono molti modi per un viaggio low cost senza rinunce. Innanzitutto, dobbiamo valutare di dormire in un ostello o in un campeggio, in modo da spendere molto meno rispetto ad un hotel. Esistono soluzioni economiche in tenda e in bungalow, a poche decine di euro a persona.

Un altro semplicissimo modo per risparmiare che ci permette di goderci il mare della Grecia è lo scegliere spiagge libere e non stabilimenti privati. In Grecia esistono molte spiagge attrezzate molto care, in particolare sulle isole più turistiche come Mykonos e Santorini, ma altrettante spiagge libere in cui si può stazionare del tutto gratis.

Se siamo disposti a mettere in pratica questi tre semplici consigli, risparmieremmo molti soldi e potremmo goderci una vacanza da sogno, provare per credere.

