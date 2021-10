La palette di colori autunnali nell’outfit presenta toni caldi, che ricordano le tinte affascinanti della natura come arancione, marrone o verde oliva. Le colorazioni invernali sono piuttosto simili, seppur più intense e cariche di colore, proprio come il nero o il blu notte.

Questo non significa che non sia possibile portare una ventata di colore anche negli outfit tipici di questo periodo dell’anno. Un trend ricorrente nelle sfilate è stato anche quello che ha visto prevalere uno stile pop e colori sgargianti come quello che segue.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Perché ecco quali sono i 7 accessori avvenenti da possedere subito per colorare l’autunno a colpi di stile e ottenere il massimo della femminilità. Questa tinta “shocking” è la vera rivoluzione glam della stagione!

La rivoluzione pink è indossare il rosa shocking anche nelle stagioni fredde

Se è veramente difficile resistere a questi 5 gioielli che valorizzano donne di ogni età, è possibile dire lo stesso di questi gioielli rosa shocking.

La prima è la collana elasticizzata con sfere di resina color rosa vivo. Si tratta di un girocollo piuttosto vistoso, ma che riprende la geometria di forme tipica del momento. Il dettaglio è la catenina color oro o argento, da scegliere in base a quale dei due materiali valorizza di più il proprio incarnato.

Sempre in resina sono gli orecchini rosa fluo da portare tanto al lobo che pendenti e che è possibile trovare anche in motivo floreale.

Ma non è finita qui: la vera rivoluzione in fatto di accessori rosa è l’anello Chevalier. Questo una volta rappresentava un vecchio cimelio di famiglia, mentre oggi è l’oggetto del desiderio di tantissime donne e uomini.

Gli altri dei 7 accessori avvenenti da possedere subito per colorare l’autunno a colpi di stile

Le prossime due rivelazioni sono due borse, rigorosamente in tinta rosa acceso. La prima è la shopper di pelle con profili a contrasto e manico rigido. Perfetta per il tempo libero, questa è super spaziosa e veramente femminile.

Il secondo modello è la clutch pelosa e rosa, con catenina sottile color oro, da portare ovviamente in spalla.

Per lasciare la parte migliore all’ultimo, è impossibile resistere al basco di lana rosa confetto e agli occhiali da sole a maschera con lenti sfumate. Gli occhiali da sole sono perfetti per portare questo colore anche sul viso. Del basco, invece, non bisogna dare tante spiegazioni, se non dire che conferisce al look subito un aspetto parigino.