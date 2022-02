Basta inesattezze storiche e pessimi effetti speciali, ecco tre emozionanti serie TV ambientate nell’antica Roma che piaceranno anche agli appassionati

Se siamo appassionati di storia e di buona televisione, non c’è niente di meglio che rilassarci sul divano guardando una splendida serie in costume. Ma se molti periodi storici sono stati ritratti con fedeltà sul piccolo schermo, non è così per l’antica Roma. L’impero romano esercita da sempre un grande fascino sul pubblico di tutto il Mondo. Anche per questo, produttori e registi a volte si sono presi troppe libertà. I film e le serie ambientati nell’antica Roma sono spesso pieni di inesattezze storiche, anacronismi, costumi non proprio fedeli all’epoca e effetti speciali mal riusciti. Ma ci sono delle eccezioni. Vediamo quindi tre serie ambientate nell’antica Roma che potrebbero piacere anche agli appassionati.

Quasi tutti i periodi della storia di Roma sono stati riportati in film e serie

Potrebbe sembrare che abbiamo l’imbarazzo della scelta. Ci sono film e serie che ritraggono tutti i periodi della storia di Roma, da prima di Giulio Cesare fino alla caduta dell’impero. Ma oggi vogliamo proporre tre serie TV in particolare che possono piacere sia a un pubblico non esperto che ai nerd della storia. Vediamo di che serie si tratta.

La prima serie di cui vogliamo parlare è l’Impero romano (Roman Empire), una serie prodotta da Netflix nel 2016. Si tratta di un docudrama, che unisce la precisione storica di un documentario a una messa in scena appassionante e coinvolgente. I protagonisti sono i grandi imperatori romani, come Giulio Cesare, Commodo o Caligola. Consigliato per chi ci tiene a vedere una serie storicamente accurata.

L’Impero romano (2016) e Roma (2005) ritraggono la Roma dei potenti

Basta inesattezze storiche e pessimi effetti speciali, se vogliamo vedere una serie ben fatta, rivolgiamoci a Roma, una serie girata a Cinecittà e trasmessa dal 2005 al 2007. La serie segue la transizione da Repubblica a Impero, nella seconda metà del I secolo. È vero, ci sono alcun piccole falle cronologiche, ma nel complesso si tratta di una serie fedele ai fatti realmente accaduti.

Spartacus (2010) è ricco di azione senza rinunciare alla storia

La terza serie che vogliamo proporre è Spartacus, che racconta la storia del celeberrimo gladiatore e schiavo Spartaco, che ispirò una rivolta contro l’impero nel 73 a.C. Attenzione se abbiamo lo stomaco delicato, però: sono numerose le scene di violenza in questa serie.

