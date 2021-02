Cosa c’è di meglio che rilassarsi davanti alla TV con una bella tazza di tè fumante per sognare a occhi aperti e dimenticare le preoccupazioni quotidiane? Una buona serie televisiva può essere nostra compagna fidata per scaricare lo stress e porre rimedio a una giornata storta. Tra i generi televisivi più amati in assoluto c’è la serie storica in costume, quella che gli inglesi chiamano ‘period drama’. E proprio gli inglesi sono i maestri nella produzione di queste serie che tanto appassionano e fanno sognare il mondo intero.

Vediamo quindi le tre serie TV per chi subisce il fascino dell’alta società inglese che hanno fatto impazzire l’Inghilterra

Bridgerton

La serie ha debuttato a dicembre 2020 sulla piattaforma Netflix, e ha subito fatto il botto. Si tratta di una sorta di tributo alle opere della famosissima Jane Austen. La serie è ambientata durante l’era Regency, all’inizio dell’800, e segue le vicende di diverse famiglie dell’alta società inglese convolate a Londra per la stagione estiva. Protagoniste sono le nuove debuttanti della stagione, alla ricerca sempre più disperata di un marito.

Consigliata anche per l’altissimo livello tecnico e estetico della serie.

Downton Abbey

La più famosa delle serie in costume degli ultimi anni. L’amatissima serie Downton Abbey, ambientata all’inizio del ‘900, segue le vicende di una nobile famiglia inglese, la famiglia Crawley, nella loro tenuta di campagna. Un grande cast di personaggi, che include anche i domestici della famiglia e le loro intricate vite private, ci trasporta indietro nel tempo e ci fa rimanere incollati allo schermo.

The White Queen

La terza delle tre serie TV per chi subisce il fascino dell’alta società inglese che hanno fatto impazzire l’Inghilterra è The White Queen. Con questa miniserie torniamo ancora più indietro nel tempo fino all’epoca della guerra delle due rose, nel XV secolo.

Tra intrighi, tradimenti, storie d’amore e di guerra, sicuramente riusciremo a dimenticarci dei nostri guai quotidiani per essere trasportati nell’affascinante mondo della Corona inglese.

E se ci piace il crime, ecco anche le serie TV per gli amanti dei gialli.