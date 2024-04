Quanto si spende per una casa nella regione meno costosa d’Italia? Scopriamolo

Torniamo a scrivere del mercato immobiliare italiano. Più volte abbiamo illustrato i prezzi degli immobili più costosi nel nostro Paese. Infatti, città come Roma e Milano sono notoriamente care, in particolare quest’ultima. Non a caso, tante persone che si trasferiscono lì per studio o lavoro optano per comprare o meglio ancora fittare appartamenti al di fuori dei confini cittadini. La regione più costosa d’Italia è invece il Trentino Alto Adige, dove il prezzo medio per un immobile supera i 3.000 euro al metro quadrato. Ma qual è invece la regione meno costosa di Italia? Scopriamolo a breve.

Il costo medio di una casa in Italia è di circa 2.034 euro al metro quadrato. Ovviamente, ciò vuol dire che esistono numerosi immobili che costano meno, ma anche altri con un prezzo maggiore. Le variabili in gioco sono tantissime. In alcune regioni, infatti, comprare casa è molto meno costoso e in altre è invece il contrario. Ma quanto si spende per una casa nella regione meno costosa d’Italia e soprattutto quale è?

Rispondiamo prima a quest’ultima domanda. Il riferimento è alla Calabria, che è nota per i prezzi irrisori degli immobili. Chiaramente, nelle zone turistiche il costo aumenta ma, in media, è davvero molto basso rispetto al resto del Bel Paese.

Quanto si spende per una casa nella regione meno costosa d’Italia?

La Calabria è forse una delle regioni dai paesaggi più belli nell’intera Italia. Potrebbe dunque sorprendere venire a conoscenza del fatto che una casa lì possa costare molto poco. Nei luoghi più attraenti per i turisti, i prezzi sono più in linea con quelli del resto del Bel Paese.

Tuttavia, di norma acquistare una casa in Calabria richiede relativamente pochi soldi: 932 euro al metro quadrato in media. Insomma, i prezzi spaziano da un range di 831 euro al metro quadrato a 1.250 euro al metro quadrato, con picchi più elevati in alcune zone. Una bella notizia per tutti gli amanti delle località di mare.

Ecco qual è invece il costo del fitto per un immobile in Calabria

Quanto si paga invece per l’affitto? Come riportato dal noto portale immobiliari.it, il costo medio di un affitto nella regione meno costosa d’Italia è di circa 8,74 euro al metro quadrato. Mediamente, nel nostro Paese per un affitto si pagano circa 13,38 euro al metro quadrato. Quindi, anche in questo caso il prezzo è inferiore rispetto alla media italiana.

