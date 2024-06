Maria De Filippi è conduttrice di numerosissime trasmissioni di successo del panorama televisivo del nostro Paese. Gli italiani la apprezzano per la sua schiettezza e per l’umanità con cui, spesso, risolve le dispute che sorgono nei suoi salotti televisivi. Non è un caso, infatti, che i suoi programmi siano tra i più seguiti in assoluto. La ricordiamo, in particolare, per i suoi trascorsi come giudice di Italia’s Got Talent/Tu si que vales ma anche per aver condotto Amici, C’è posta per te, Uomini e donne e tante altre trasmissioni di cui queste sono solo le più famose. In molti, però, si chiedono quanto guadagni.

Quanto guadagna Maria De Filippi per condurre i suoi programmi? Ecco l’indiscrezione

Lo stipendio della De Filippi è molto elevato. D’altronde, come abbiamo ben fatto presente, è una conduttrice di grande successo. Non dovrebbe sorprendere, dunque, sapere che ammonti a circa 10 milioni di euro l’anno. Dunque, ecco quanto guadagna Maria De Filippi per condurre i suoi programmi.

Per ogni ora di conduzione guadagnerebbe all’incirca 1.100 euro. Almeno, questa è la cifra di cui siamo a conoscenza tramite le indiscrezioni riportate dalle riviste che si occupano di gossip e televisione.

I conduttori italiani che percepiscono o hanno percepito lo stipendio maggiore

La De Filippi, insomma, sarebbe tra i conduttori più retribuiti in assoluto nella televisione italiana, al pari di altri caposaldi come Gerry Scotti e Paolo Bonolis, che rientrano a loro volta tra i più amati e seguiti nel nostro Paese. Tra gli altri ci sarebbero Ezio Greggio, Ilary Blasi e Amadeus. Quest’ultimo, solo per Sanremo, avrebbe guadagnato tra i 500 e i 600 mila euro circa.

Quando conduceva le Iene, anche Belén Rodríguez avrebbe percepito, sempre secondo indiscrezioni, uno tra gli stipendi più elevati della televisione italiana e cioè oltre 20.000 euro a puntata. Una cifra che a sua volta non dovrebbe stupire affatto, dal momento in cui la bella showgirl argentina è amatissima nel nostro Paese.

Lettura consigliata

A quanto vendere un vecchio BlackBerry? Scopriamolo subito