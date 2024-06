Quale direzione prenderanno da ora i mercati? Azioni che potrebbero salire

Ci siamo! Domani la BCE deciderà sui tassi di interesse ed è scontato che taglierà o tassi. Indiecisione fra gli investitori invece, per le prossime mosse. Quale direzione prenderanno da ora i mercati? Gli ultimi giorni hanno visto i listini muoversi in direzione laterale ribassista.

La view di una nota banca d’affari

Gli analisti di Goldman Sachs prevedono che la Banca Centrale Europea (BCE) ridurrà i tassi di interesse, il che potrebbe avere un impatto positivo sui mercati azionari europei. Basandosi su dati storici, Goldman Sachs osserva che i titoli europei tendono a registrare guadagni dopo una riduzione dei tassi, con un aumento medio del 2% nel mese successivo.

L’analisi indica che i titoli dei settori sensibili ai cicli economici aumentano di più rispetto ai titoli difensivi, mentre i titoli bancari rimangono stabili e quelli dei beni di consumo calano leggermente. Su un orizzonte temporale più lungo, i mercati azionari potrebbero aumentare del 6% in sei mesi e del 10% in dodici mesi, a condizione che l’economia non entri in recessione.

Goldman Sachs è ottimista riguardo alla crescita economica globale, notando che l’economia dell’Eurozona ha ripreso ad espandersi. La BCE dovrebbe iniziare ad abbassare i tassi di interesse prima della Federal Reserve statunitense, con tre riduzioni trimestrali a partire da giugno, mentre la Fed dovrebbe ridurre i tassi a settembre e dicembre. Questa tempistica differente è vista come vantaggiosa per i mercati finanziari europei.

Quale direzione prenderanno da ora i mercati? I livelli da monitorare