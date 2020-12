Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si ospita in casa un animale domestico è necessario imparare, e quindi riconoscere, i suoi atteggiamenti. Cane o gatto che sia, il nostro amico a quattro zampe non ha la facoltà di parola e, dunque, l’unico modo che ha per comunicare con noi è quello di usare il suo corpo.

Saper leggere il linguaggio del corpo, dunque, risulta vitale per costruire un rapporto sano tra padrone e animale. Ma anche per potersi accorgere in tempo di quando sta male, oppure per riconoscere cosa lo rende felice e a suo agio. Dallo scodinzolare al girare su se stessi prima di addormentarsi, la lista di questi comportamenti è veramente lunga. Ma con un pò di osservazione, e prestando attenzione, sarà facile riconoscerli e, dunque, comprenderne il significato.

La posizione delle orecchie

I cani in particolare, dunque, comunicano attraverso il linguaggio del corpo. Il movimento della coda, il modo in cui decidono di sdraiarsi, tutto può essere interpretato come un messaggio.

Attraverso una posizione, o un movimento, possono trasmettere uno stato d’animo, che può essere positivo o negativo. Nello studio del linguaggio del corpo canino, un organo importante da non sottovalutare è rappresentato dalle orecchie.

Attraverso quest’ultime, infatti, i cani riescono a comunicare diversi stati d’animo. Nel momento in cui si sta cercando di capire a cosa il nostro amico a quattro zampe sta pensando, un consiglio utile è quello di osservare le orecchie. Dal muoverle all’indietro all’abbassarle completamente, gli indizi che il cane può darci sono tanti.

In questo articolo ci concentriamo su un movimento molto comune nei cani, di cui è utile comprenderne il significato. Dunque, ecco svelato perché i cani addrizzano le orecchie.

Il sentore di una minaccia

Chiunque avrà notato che, alle volte, il cane addrizza le orecchie improvvisamente. Questo può avvenire all’esterno, ma anche dentro l’abitazione. Il motivo principale per cui fido esegue questo riflesso è perché rileva una potenziale minaccia.

Tenere le orecchie dritte, infatti, è sintomo di concentrazione, e anche di volontà di difesa del territorio. Può avvenire nel parco, nel momento in cui arriva un cane sconosciuto, ma anche dentro casa senza nessun motivo apparente.

Ricordiamoci che il cane ha un udito molto più sviluppato del nostro e, dunque, anche un vicino che al piano di sotto chiude la porta può provocare questa reazione.

Il consiglio è quello di rivolgere al cane uno sguardo rassicurante per trasmettergli tranquillità, senza però esagerare con la nostra reazione. Conoscere questi piccoli riflessi ed atteggiamenti alzerà di tantissimo la qualità del rapporto tra il padrone e l’animale. Dunque, ecco svelato perché i cani addrizzano le orecchie.