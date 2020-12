Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le zucchine sono una delle verdure più utilizzate in cucina. Vengono fritte, stufate, cotte al forno e saltate in padella. Il loro uso è fondamentale nella cucina italiana e quasi tutte le regioni hanno la loro ricetta tradizionale a base di questa verdura.

Le zucchine ripiene di cous cous sono un piatto unico ideale, saporito ma con gusto, senza rinunciare ai sapori tipici italiani. La ricetta è molto semplice e non richiede capacità particolari. Si preparano in fretta e possono essere portate in tavola anche per una cena importante.

Vediamo quindi come realizzare le zucchine ripiene di cous cous.

Ingredienti

4 zucchine tonde da ripieno;

200 gr di cous cous precotto;

200 gr di pomodori;

150 gr di cetrioli;

150 gr di cipollotti freschi;

60 gr di olive nere;

1 ciuffo di menta;

4 cucchiai di olio d’oliva;

sale e pepe qb.

Cuocere le zucchine al vapore per ammorbidirle. Farle raffreddare, tagliare la calotta superiore e svuotarle, l’importante è che non si rompano durante questo passaggio. Salarle quindi e metterle a scolare a testa in giù.

Cuocere il cous cous in acqua bollente. Per 200 gr di cous cous ci vogliono circa 400 ml di acqua.

Far bollire l’acqua e versarla sul cous cous che andrà messo in una ciotola. Far assorbire al cous cous tutta l’acqua, ci vorranno circa 10 minuti. Condire con olio e sale e sgranarlo con una forchetta.

Tagliare i cipollotti ad anelli, tagliare anche i pomodori a pezzettini e affettare il cetriolo. Mescolare quindi tutte le verdure in una ciotola e unirvi le olive snocciolate, la menta, il sale e il pepe. Mettere altro olio e far riposare in frigo per 30 minuti.

Passato il tempo necessario, mescolare il cous cous con le verdure e riempire le zucchine.

Ora si può servire il piatto con menta e olive come decorazione.