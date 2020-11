Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ospita un cane nella propria casa, o chi lo ha fatto in passato, sa perfettamente quanto tempo si passi a osservare il proprio animale. Dato che i cani solitamente passano la maggior parte del tempo della loro giornata a dormire, l’osservazione maggiore la si fa proprio durante il loro sonno.

Tutti i padroni osservano i propri amici a quattro zampe dormire, e fanno bene a farlo. Guardare e capire gli atteggiamenti di fido in un momento di vulnerabilità e incoscienza, come quello del sonno, aiuta molto a capire la sua psicologia.

Questione di antenati

Nel momento in cui dorme, il cane non rimane di certo immobile per tutta la durata del sonno. Sono tantissimi i cani ad avere un sonno molto agitato. E anche chi non lo ha non vuol dire che non sogni e che non si agiti mentre dorme. Dal muovere improvvisamente la zampa al tremare brevemente, sono tutti atteggiamenti normali che i cani fanno quando sognano.

Altrettanto interessanti e curiosi sono i comportamenti che fido compie nei minuti precedenti al riposo. Ovvero nel momento in cui decide di addormentarsi e si prepara per ottenere una superficie e una posizione a lui comoda.

Uno degli atteggiamenti più comuni è quello di effettuare tre o più giri prima di posizionarsi nella cuccia. La spiegazione è da attribuirsi ai suoi antenati e, dunque, alla sua appartenenza alla specie canina. Dunque, ecco perché i cani girano su se stessi prima di addormentarsi.

Evitare pericoli

Nonostante, ormai, questi animali sono abituati a vivere comodamente nelle nostre case, è importante ricordare come non sia stato sempre così. Inoltre, ancora oggi, esistono molti cani autosufficienti che vivono in natura. Infatti, in un bosco, o all’esterno, prima di scegliere una posizione di riposo, il cane è abituato ad effettuare dei giri su se stesso, e lo fa per due motivi fondamentali.

Il primo è quello di marcare il territorio, mentre il secondo è quello di scovare eventuali pericoli o minacce attorno al posto prescelto per il riposo. Anche se non si deve preoccupare più di tutto ciò, il nostro animale domestico mantiene questo istinto naturale. Per questo continua a eseguire ogni volta questi giri in tondo.

Per tutti i curiosi, dunque, ecco perché i cani girano su se stessi prima di addormentarsi.