Di trucchi e consigli su come pulire l’argento annerito se ne sentono molti. Il metallo prezioso, purtroppo, tende ad annerirsi e a perdere la sua naturale lucentezza.

Non tutti i metodi conosciuti e diffusi assicurano davvero di preservarne la bellezza nel tempo. Ecco che in questa guida sarà svelato l’unico trucco efficace per pulire l’argento senza rovinarlo.

Cosa non fare se teniamo ai nostri oggetti preziosi

Molti consigliano di utilizzare intrugli a base di bicarbonato, aceto, limone e chi più ne ha più ne metta. Questi metodi funzionano per abrasione, quindi non faranno altro che grattare via lo sporco e danneggiare i nostri argenti. Utilizzando il bicarbonato e sfregando il metallo, lo renderemo in apparenza pulito, ma lo indeboliremo e lo graffieremo.

Ecco svelato l’unico trucco efficace per pulire l’argento senza rovinarlo

Oggi vi sveleremo un trucco efficacissimo e potentissimo per pulire e smacchiare l’argento annerito. Con pochi semplici ingredienti che tutti abbiamo a casa potremo tirare a lucido i nostri gioielli. Tutto questo è realizzabile comodamente a casa e senza dover acquistare costosi prodotti specifici.

Avremo bisogno di: un foglio di alluminio, del sale grosso e dell’acqua.

Ora dovremo mettere il foglio di alluminio in una ciotola, in modo che la parte opaca sia rivolta verso l’esterno. Riempiamo di acqua e disciogliamo del sale. Non è importante seguire dosi precise. Quando il sale sarà disciolto nell’acqua non dovremo far altro che immergere la nostra collanina, gli anelli, le posate di argento. Possiamo immergere più cose contemporaneamente assicurandoci che gli oggetti siano interamente a mollo nella soluzione di acqua e sale.

Istantaneamente, grazie ad una reazione elettrochimica non pericolosa che avviene tra il sale e l’alluminio, le sostanze che anneriscono il nostro metallo si separeranno e l’argento sarà di nuovo pulito, come nuovo. Provare per credere.

Se teniamo ai nostri gioielli o alle posate di argento della nonna dobbiamo assolutamente smettere di utilizzare altri metodi che finiranno solo per rovinare i nostri preziosi. I nostri argenti saranno più splendenti che mai grazie a questo procedimento semplicissimo. Ora potremo tornare a utilizzare i nostri gioielli e sfoggiarli nell’anno nuovo.