Canis lupus familiaris, più semplicemente l’amico più fidato dell’uomo, l’essere più fedele, rispettoso e dal cuore immenso che ci accompagna nelle nostre giornate. Parliamo, naturalmente, del cane.

Capire il nostro amico a 4 zampe non è semplice come si crede.

Il cane inizia ad imparare dalla nascita fino ai tre mesi il linguaggio della propria specie, tramite l’interazione con la madre e gli altri cuccioli. Pertanto, è di fondamentale importanza per evitare di incappare in problemi comportamentali futuri, non separare il cane dai suoi simili prima dei tre mesi di vita.

Lui ha un linguaggio tutto proprio, anche se ognuno ha caratteristiche peculiari e specifiche.

Ma l’intento di queste poche righe è svelare il motivo di un comportamento particolare.

Ecco svelato il perché i cani si comportano in questo modo in tante occasioni.

8 motivi per cui i cani leccano e si leccano

Sottomissione: i cuccioli e i cani giovani leccano i cani più grandi in prossimità della bocca come segno di sottomissione. Ciò può accadere anche nei confronti degli umani.

Esplorazione: i cani leccano gli escrementi degli altri simili e schifezze varie che trovano sul suolo, perché attraverso la saliva si stimola la produzione di alcuni ormoni che permettono loro di ottenere informazioni. Serve a capire dove si trovano, con chi hanno a che fare e i messaggi che gli altri cani vogliono trasmettergli.

Malessere: leccare o leccarsi in maniera ossessiva compulsiva indica stress e ansia, problemi di pelle o dolori vari in alcune zone del corpo.

Richiesta di attenzioni: per richiamare l’attenzione dell’umano che magari lo trascura, il cane inizia a leccarlo.

Gusto: possono leccare qualcosa o qualcuno perché ne apprezzano il sapore, ad esempio con l’uomo perché apprezzano il sapore della pelle o del prodotto utilizzato sula stessa.

Saluto: leccare è un modo in cui i cani salutano e festeggiano gli umani.

Piacere: leccare rilascia endorfine che danno al cane la possibilità di rilassarsi di provare piacere e conforto.

Affetto: uno dei modi in cui i cani manifestano affetto nei confronti degli umani è leccandoli.

Curiosità

È bene tenere presente che cani tendono a leccarsi le zampe in maniera a volte compulsiva per manifestare la presenza di pruriti molto spesso dovuti a dermatiti. In questo caso, meglio fare un controllo dal veterinario.

Questi pochi ma esaustivi consigli, che arrivano dagli esperti, permettono agli amanti dei cani di comprendere meglio i comportamenti dei loro amici “pelosi”!