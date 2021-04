Bastano semplici consigli per allontanare le formiche senza utilizzare spray che possono creare allergie o irritazioni alla pelle. È incredibile questo sistema per eliminare le formiche dalla cucina e bagno per sempre in modo naturale. Rimedi semplici con prodotti naturali facili da reperire, il più delle volte già si hanno in casa. La base principale perché il metodo funzioni è una buona igiene della casa, in particolar modo nelle zone più a rischio, ad esempio la cucina. Ma vediamo come risolvere il problema in modo naturale e quali ingredienti utilizzare per allontanare le formiche.

Come abbiamo accennato sopra, è importante osservare una buona igiene domestica degli ambienti, in modo particolare dove c’è cibo. Nelle zone a rischio, ad esempio la cucina, è consigliato pulire i pavimenti con una soluzione preparata con acqua, aceto e limone. Il risultato è sorprendente perché il pavimento con questa soluzione riprende il suo colore, si pulisce a fondo e si igienizza.

Per allontanare le formiche ci sono vari rimedi naturali senza utilizzare spray o prodotti chimici che a lungo andare possono causare danni alla pelle.

I modi naturali per allontanarle da casa e giardino

La pulizia della casa è importante, ma bisogna chiudere eventuale fessure che permettono di far entrare in casa le formiche.

Individuato il punto di ingresso bloccare con un ingrediente che le formiche non amano per il loro odore pungente. Ci sono molti prodotti naturali in grado di ostacolare il loro cammino, e sono: paprika, cannella, chiodi di garofano, peperoncino.

Poi, come sopra accennato, lavare il pavimento con acqua, olio essenziale di limone e aceto bianco. Questa miscela crea un profumo che le formiche non sopportano. Quindi, si allontaneranno da sole. Con questa miscela è possibile anche lavare finestre, porte e mattonelle.

Un ottimo rimedio sono anche le foglie essiccate della menta. Basta sbriciolarle e metterle nei punti di ingresso delle formiche.

Anche l’origano e l’alloro sono ottimi da utilizzare per allontanare le formiche, basta riporre sui ripiani dei rametti di alloro e origano, le formiche non si avvicineranno più. È possibile inserire i rametti nei ripiani dove si conservano gli alimenti.

Infatti, il caffè è un ottimo alimento naturale per combattere le formiche. È possibile utilizzare sia i chicchi che i fondi. Questo sistema è molto utile in giardino. Basta semplicemente sbriciolare i chicchi o la polvere di caffè, distribuendoli tra le piante in giardino o negli angoli di casa.