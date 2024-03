Cosa potrebbero fare ora i mercati azionari? Tesla dove punta?

Quando i mercati vengono da un così forte rialzo non si può che andare ad osservare ed analizzare le serie storiche. Rialzi del 20/25% in pochi mesi, hanno poi visto i prezzi correggere almeno della metà del movimento precedentemente fatto. Sarà così anche stavolta? Potrebbe, ma attenzione non è detto che una cosa che è capitata anche più volte nella storia, debba ora ripetersi per forza. Il presente e il futuro possono essere sorprendenti e non possiamo mai escludere a priori che “questa volta sarà diversa”. Sono giorni questi dove molti continuano a scommettere sempre di più su un ribasso, cosa potrebbero fare ora i mercati azionari? Nei prossimi paragrafi cercheremo di tracciare una mappa per mantenere il polso della situazione.

Tesla dove punta?

Queste azioni americane hanno stupito il Mondo con il rialzo strepitoso in un paio di anni. Come però spesso accade, la fisica ci mette lo zampino, e tutto ciò che si muove in una direzione prima o poi correggerà in parte o in tutto l’andamento precedente. Tesla, dopo che nel 2021 ha toccato i 414,49, ha chiuso la scorsa settimana di contrattazione al prezzo di 170,83.

Come riportato dal sito Marketscreener le azioni ai prezzi attuali sarebbero sottovalutate del 18,45%:

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 46

Ultimo prezzo di chiusura 170,8 USD

Prezzo obiettivo medio 202,3 USD

Differenza / Target Medio +18,45%.

I prezzi di recente, hanno rotto al ribasso la media mobile a 200 settimane, e fino a quando non si assisterà a un’inversione rialzista potrebbero puntare verso la media a 400 settimane che attualmente passa in area 123 dollari. Al momento, un ritorno sopra 205,60 potrebbe iniziare a riportare il sereno e vedere i prezzi iniziare a “disegnare” minimi e massimi crescenti.

Cosa potrebbero fare ora i mercati azionari?

La chiusura della giornata di contrattazione del 25 marzo è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.542

Eurostoxx Future

5.007

Ftse Mib Future

34.140

S&P500

5.218,19

Quello che è accaduto ieri e accadrà oggi lo riteniamo interlocutorio. Questa volta, più che mai, sarà importante guardare alla chiusura settimanale. Primi cenni di inversione ribassista in seguito a una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

18.155

Eurostoxx Future

4.923

Ftse Mib Future

33.355

S&P500

5.131.

E se non si assistesse a un inizio di swing ribassista? Semplice, se un mercato non inverte al ribasso, continuerà ad andare al rialzo. Quali potrebbero essere quindi gli obiettivi rialzisti di brevissimo?

Il prossimo setup annuale scadrà il 18 aprile, e fino a quel momento i mercati potrebbero salire anche di un altro 2/3% dai livelli attuali. Questo, se prima non si vericherà un’inversione ribassista.

Lettura consigliata

Su quali obbligazioni investire nei prossimi mesi secondo l’outlook di Amundi