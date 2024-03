Quanto costa una casa in Svizzera in euro, la regione meno costosa e quella in cui si spende di più

Quanto costa una casa in Svizzera in euro - Foto da pexels.com

Hai intenzione di andare a vivere in Svizzera o vuoi fare un semplice investimento? A breve ti sveleremo tutte le informazioni di cui avrai bisogno da un punto di vista economico. Prima di tutto, ricordiamo che in pochi scelgono di acquistare una casa in Svizzera. Secondo le statistiche, oltre il 60% della popolazione vive in affitto. Inoltre, non è molto semplice trovare case disponibili in questo Paese e pertanto è meglio muoversi con largo anticipo se si ha intenzione di trasferirsi. Scopriamo dunque quanto costa una casa in Svizzera in euro, per poi vedere qual è la regione più economica in cui vivere.

Quanto costa una casa in Svizzera in euro

Ricordiamo che in Svizzera non si utilizza l’euro bensì il franco svizzero, che è utilizzato anche nel Principato del Liechtenstein e nel piccolo comune tedesco di Büsingen am Hochrhein.

Detto questo, vediamo quali sono i prezzi degli immobili in Svizzera. Il prezzo di acquisto medio al metro quadro è di 6.900 CHF al metro quadrato, che ammonta a circa 7.084,22 al metro quadrato. Secondo un rapporto di Credit Suisse, le zone meno costose in cui vivere in Svizzera sarebbero Glarona, Uri e Appenzello Interno. Quest’ultimo è anche uno dei cantoni svizzeri in cui si pagherebbero meno tasse in assoluto e pertanto si tratterebbe in generale di uno dei luoghi più economici in cui vivere.

Dunque, se si vuole risparmiare bisognerebbe optare per acquistare un immobile nella parte tedesca del Paese. Tra le città più costose della Svizzera, quindi da evitare per chi vuole risparmiare, ci sarebbero Ginevra, Basilea Città, Vaud e Zurigo. Alcune di queste figurano addirittura tra i luoghi più costosi al Mondo in cui vivere. Ecco, dunque, quanto costa una casa in Svizzera in euro.

Il costo di un immobile in Italia

Ma quindi, quanto costa invece un immobile in Italia rispetto ad uno svizzero? Mediamente, il prezzo è di 1.994 euro al metro quadrato, quindi molto più basso. Ciò nonostante, rispetto a febbraio 2023 il costo delle case nel nostro Paese è aumentato dell’1,63%.

La regione meno costosa sarebbe la Calabria, in cui in media sono richiesti “solo” 930 euro per metro quadrato. La regione più costosa è invece il Trentino Alto Adige, in cui il prezzo richiesto sarebbe in media di 3.293 euro al metro quadrato. Insomma, anche il prezzo più alto non è minimamente paragonabile al costo medio di una casa in Svizzera.

Lettura consigliata

Perché il mercato indiano potrebbe essere interessante per gli investitori