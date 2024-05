Ecco i set LEGO più rari e costosi in assoluto, ricercatissimi dai collezionisti

Sai che tantissime persone in tutto il Mondo collezionano i LEGO? Alcune di loro sono anche disposte a pagare cifre da capogiro per appropriarsi dei set più rari in circolazione. È però importante che siano inscatolati e in eccellenti condizioni. Altrimenti, sarà difficile venderli ad un prezzo molto elevato come quelli che riporteremo a breve. Dunque, scopriamo quali sono i set LEGO più rari in assoluto.

Il mondo del collezionismo è vastissimo. C’è chi colleziona monete antiche o comunque commemorative, oppure quelle frutto di errori di conio. Ma ci sono anche persone che sono sempre alla ricerca di vecchi videogiochi o fumetti e persino di set LEGO, i famosissimi mattoncini.

Ecco i set LEGO più rari e costosi in assoluto

Alcuni di questi sono estremamente rari, perché ormai fuori commercio o creati appositamente per i collezionisti. Quali sono e quanto valgono? Scopriamolo a breve. Dunque, ecco i set LEGO più rari e costosi in assoluto. Partiamo dal più comune e di valore minore.

Imperial Star Destroyer, che è uscito nel 2002, ha attualmente un valore di circa 1.467 euro. Una somma sicuramente enorme, che per molte persone corrisponde praticamente ad uno stipendio. Come abbiamo scritto, non è neanche il pezzo più raro tra quelli che citeremo, anzi. Segue Death Star II, uscito nel 2005 e con un valore di circa 1.524 euro. Ancora superiori, invece, quelli del set Taj Mahal (2008) e Cafe Corner (2007) che ammontano rispettivamente a 1.848 e 2.096 euro.

Qual è quello che si paga più di tutti

Ma il set più ricercato in assoluto non è nessuno di quelli che abbiamo citato. Al primo posto della classifica c’è infatti Ultimate Collector’s Millenium Falcon del 2007, che attualmente vale ben 2.712 euro.

Un prezzo, insomma, che una persona che ha poca dimestichezza con il mondo dei LEGO non immaginerebbe mai. C’è però da dire che quest’ultimo è un pezzo molto raro e da collezione, dunque è decisamente difficile ritrovarsene uno in casa senza conoscerne il valore.

