Questo è il tumore femminile più diffuso ed ecco come, dove e può ripresentarsi la sua recidiva. Oggi vedremo invece i 2 tumori più diffusi in Italia nella fascia d’età tra i 40 e i 60 anni. Le statistiche provengono ovviamente da fonti ufficiali e sono più che attendibili. Togliendo quindi della classifica proprio il tumore al seno, andiamo a vedere gli altri due tumori che colpiscono maggiormente gli italiani in questa fascia d’età.

Un tumore molto legato allo stile di vita

Purtroppo, ancora oggi nonostante gli sforzi di scienza e ricerca, esistono alcuni tumori che non sono collegabili al 100% a delle cause effettive. Esistono poi dei tumori, come quello del colon-retto, che presentano delle forti concause con lo stile di vita che conduciamo. Come ricordano sempre gli oncologi, dobbiamo ricordarci di non eccedere con il consumo di carni rosse e salumi. Ma anche tutti i prodotti derivati dalla farina, gli zuccheri, i grassi e moltissimi prodotti industriali pieni di coloranti. Fondamentale nella prevenzione di questo tipo di tumore è anche la rinuncia al fumo e all’eccesso di alcol. E, altrettanto importante è mantenere un peso forma corretto, facendo attività fisica e sportiva.

Secondo i dati forniti dall‘Istat, il cancro del colon retto è al secondo posto per la mortalità maschile ma anche femminile. Oggi, grazie alla prevenzione alle cure sopravvivere negli anni è meno raro, tanto che circa il 60% dei pazienti risulta in vita a 5 anni dalla scoperta del tumore.

I 2 tumori più diffusi in Italia nella fascia d’età tra i 40 e i 60 anni

Un altro tumore molto diffuso e che può legarsi purtroppo alle nostre abitudini è quello al polmone. Quasi il 90% dei tumori polmonari è riconducibile al fumo, ma anche allo smog e a eventuali fonti di inquinamento. Ricordiamo infatti che secondo l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro, l’esposizione all’inquinamento atmosferico è considerata cancerogena. Così come secondo gli studi internazionali se facciamo questi lavori potremmo essere più esposti al cancro.

Il tumore del polmone è considerato come la prima causa di morte più comune in Italia per neoplasia. E, in questo, purtroppo, l’aumento delle donne fumatrici non è un fattore positivo. Sicuramente anche per questo tumore, è primaria la salute degli organi interessati. Quindi, per facilitare il benessere polmonare, ricordiamoci di assumere tanta frutta e verdura, con tante fibre e vitamine. Ma anche in questo caso l’attività sportiva è fondamentale.

