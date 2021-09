Durante una conversazione importante su WhatsApp, l’ultima cosa che vorremmo è che questa si interrompesse dal nulla. Purtroppo, le discussioni più intense capitano spesso, nostro malgrado, quando la batteria del telefono è a percentuali di carica basse.

Con l’ansia che il nostro cellulare si spenga da un momento all’altro, cerchiamo invano il caricatore, ma nel giorno sfortunato anche quest’ultimo potrebbe mancare. Nonostante ciò, niente paura, perché una nuovissima opzione potrebbe fare al caso nostro. Ecco svelato come chattare su WhatsApp con il telefono scarico in soli 3 passaggi.

L’applicazione di casa Facebook sorprende tutti ancora una volta, regalando una fra le funzioni più attese in assoluto. Tempo fa avevamo già gioito per l’arrivo di questa nuovissima funzione per i backup. A distanza di poco più di un mese, il servizio di messagistica riesce ancora una volta ad esaurire le richieste degli utenti. Sebbene si tratti di un’opzione ancora in fase di sviluppo, è possibile provarla ed utilizzarla sin da subito, senza grossi problemi.

Ecco svelato come chattare su WhatsApp con il telefono scarico in soli 3 passaggi

Per chattare, chiamare e videochiamare su WhatsApp non avremo più bisogno del telefono e il motivo è la nuovissima funzione “Multi-dispositivo”. Grazie a quest’ultima, potremo accedere a WhatsApp Web da computer o tablet anche con il telefono scollegato.

Se per caso mancasse la rete allo smartphone o questo si scaricasse nel mezzo di una conversione, potremo tranquillamente continuare la chat utilizzando altri dispositivi. Attivarla è davvero semplice e in soli 3 passaggi diremo per sempre addio all’ansia da telefono scarico.

Come attivare la nuova funzione

Per prima cosa rechiamoci nella sezione dedicata a WhatsApp Web all’interno della applicazione. Apriamo l’app, clicchiamo sui tre pallini verticali in alto e clicchiamo su “Dispositivi collegati”. Fin qui nessun cambiamento radicale dal solito.

Il secondo passaggio consiste nell’attivare la funzione Multi-dispositivo. Se abbiamo aggiornato l’applicazione all’ultima versione disponibile, riusciremo a notare la voce “Multi-dispositivo (beta)”. La dicitura Beta sta ad indicare che la opzione è ancora in fase di sviluppo. Cliccando sulla voce indicata potremo informarci riguardo tutte le avvertenze del caso.

Ad ogni modo, se iniziassimo a riscontrare uno fra i rari problemi elencati, avremo sempre la possibilità di ritornare alla versione precedente. Continuando con la guida, clicchiamo a questo punto su “Usa la versione beta”.

Il terzo e ultimo passaggio consiste nella classica registrazione dell’apparato alternativo, quindi computer o tablet, al servizio WhatsApp Web. Per farlo, torniamo alla schermata “Dispositivi collegati” e seguiamo le istruzioni presenti in “Collega un dispositivo”. Potrebbe essere necessario ripetere la scansione del QR Code più di una volta prima di poter accedere al servizio.