Ecco svelati tutti i segreti degli integratori più usati dagli sportivi

Oramai le palestre sono tra i luoghi più frequentati dagli italiani. Aperte a tutte le ore e con programmi adatti a qualsiasi età e disponibilità economica, spuntano come i funghi in tutte le città. C’è chi cerca uno sfogo dalla routine quotidiana, chi per aiutare il proprio organismo dai pericoli cardio vascolari o per incontrare semplicemente gli amici.

In questo articolo, però, si prenderanno in considerazione i bodybuilder e, comunque, chi frequenta la palestra per aumentare la propria massa muscolare. Proprio per questo è sempre più diffuso l’uso di integratori, tra tutti creatina e carnitina. Con i nomi facilmente confondibili ecco svelati i segreti degli integratori più usati dagli sportivi.

Sempre affidarsi a chi ne sa più di noi

Prima di andare nel dettaglio è giusto fare una importantissima premessa. Come per tutti i tipi di integrazione e diete è fondamentale affidarsi ad un esperto nel campo. Assumere integratori di testa propria potrebbe portare effetti negativi al nostro organismo. Un biologo nutrizionista oppure un medico dello sport sapranno sicuramente consigliarci al meglio dosaggi e marchi sicuri.

Il consumo di carne o pesce, o comunque sia alimenti ricchi di proteine, non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione settimanale. Nella scelta è sempre meglio optare per tagli più magri ed utilizzare cotture più salutari, come ad esempio quelle al vapore. Se il dottore non ritenesse sufficiente l’apporto giornaliero di questi amminoacidi, l’integrazione sarebbe la strada da intraprendere.

La creatina è un derivato amminoacidico, come detto, prodotto dal nostro organismo e trova posto nei muscoli. A questi ultimi ripristina l’energia consumata durante un allenamento, dà più forza per fare l’esercizio ed evita, di conseguenza, l’accumulo di acido lattico. Diversamente da come si può pensare è indicata per chi pratica sport muscolarmente massacranti come quelli di combattimento, canottaggio ecc. Per chi pratica il body building fa aumentare di peso visto lo sviluppo di massa magra (muscolo) che va a sostituire quella grassa.

La carnitina di simile alla creatina ha solo il nome. Questo amminoacido aiuta il nostro corpo a trasferire il grasso all’interno delle cellule così da darci lo sprint necessario. Tutto questo trasforma l’adipe in energia per i nostri sforzi.

Rispetto a molti altri integratori, a volte dannosi, queste 2 sostanze non sono deleterie per il nostro corpo e hanno addirittura proprietà benevole. Faticando di meno, l’allenamento, risulterà meno pesante e questo gioverà sul nostro umore. Tutto potrebbe avere risvolti negativi, soprattutto se protratto l’uso per diversi anni, se a seguirci non ci sia costantemente un professionista.