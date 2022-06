Ecco svelata la destinazione low cost per l’estate alternativa all’Italia con 3 luoghi da vedere assolutamente più un bonus

Un’estate diversa dal solito sembra affacciarsi agli italiani quest’anno. Da un lato la grande voglia di viaggiare e di tornare ad esplorare paesi anche diversi dal nostro.

Dall’altro, però, molti rincari sembrano minare la tranquillità economica di molti viaggiatori. I prezzi della benzina sono alle stelle, ed allo stesso modo le tariffe di molte compagnie aeree e di molte località. Causa questa di una generale riconsiderazione delle destinazioni. Ma i viaggiatori esperti sanno benissimo che il prezzo delle attività spesso non corrisponde al valore dell’esperienza.

Questo vale tanto nel bene, quanto nel male. Così potremmo considerare una magnifica alternativa alle solite mete italiane, scoprendo una destinazione molto di tendenza e che ha tariffe spesso molto più basse rispetto al nostro Paese. Spesso gli alloggi sono disponibili per circa 40 euro al giorno. L’offerta è ampia, anche dal punto di vista della varietà. Inoltre molte attività si svolgono all’aperto, a contatto con la natura.

Si tratta della Slovenia, una piccola perla colpevolmente troppo poco conosciuta. Ecco svelata la destinazione low cost per l’estate.

Da non perdere assolutamente

A titolo di esempio vediamo alcuni gioielli di mare e montagna che proprio non possiamo mancare, tra cui la leggendaria fontana da cui sgorga birra.

In relativamente pochi chilometri troviamo molti climi e ambienti diversi. La prima meta del nostro viaggio è il Lago di Bled. È diventato uno dei centri europei per il glamping, il modo di vivere i viaggi che spopola recentemente in Europa. Questo iconico lago alpino, oltre ad essere una goduria per gli occhi, consente tante attività: pedalate, kayak, gite a bordo dei cosiddetti SUP. A pochi chilometri di distanza ecco la capitale Lubiana, una città ricca di allegria che ha un centro grazioso perfetto per il passeggio. Ma anche gli amanti del mare potranno divertirsi.

Il nostro consiglio è quello di perdersi per le vie del centro di Pirano. Una cittadina medievale non lontana dalla costa croata. Arroccata ed affacciata sull’Adriatico, è tutta un susseguirsi di tetti graziosi e vicoli colorati. Questo piccolo gioiello assomiglia in molti piccoli dettagli a Venezia. Non ci sono ovviamente i canali, ma un fitto reticolo di case di pietra, così come le piazze ed il profilo del campanile ci ricordano San Marco. Dalle bianche piazze è un attimo a tuffarsi nell’Adriatico tramite scalette o piccole insenature. L’acqua è molto pulita, e l’atmosfera di serena gioia ci pervaderà. Per chi cerca le spiagge comode, però, occorre spostarsi di qualche chilometro.

Ecco svelata la destinazione low cost per l’estate alternativa all’Italia con 3 luoghi da vedere assolutamente più un bonus

Per gli amanti del genere delle grotte, in Slovenia troviamo un luogo tra i più sensazionali del Mondo. Si tratta delle grotte di Postumia, un dedalo di 20 km di gallerie che si snodano tra giganti stalagmiti e stalattiti carsiche. Un vero prodigio.

Ed ecco infine un segreto: nella piazzetta del borgo dei birrai Zalec, infatti, è presente un monumento dalla forma di una fontana con varie bocche. A ben vedere sono spillatori che servono i prodotti di 6 microbirrifici artigianali locali. Basterà prendere il calice e riempirli del giallo nettare. Un’esperienza che farà invidia a tutti i nostri amici.

