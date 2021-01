Mantenere la linea senza grandi sacrifici con 5 semplici consigli

La sfida che quasi ogni giorno ognuno di noi è obbligato a compiere è quella di scegliere se accontentare il palato o stare attento alla linea. La scelta è ardua perché per quanto si provi a mangiar sano e leggero, spesso si cede, complice la fretta e le cattive abitudini alimentari.

In realtà, però, basterebbe cominciare da piccole scelte quotidiane più consapevoli, partendo da una giusta spesa ad esempio. Non serve scegliere tra il gusto e la linea, le cose possono essere conciliate. Basta solo capire in che modo. Mantenere la linea senza fare grandi sacrifici, con questi 5 semplici consigli, può essere d’aiuto.

Fare una spesa intelligente

Fare una spesa intelligente è il primo passo per il successo. Il carrello deve essere riempito con alimenti freschi, di stagione.

La verdura e la frutta non devono mai mancare in casa perché è proprio quando mancano questi ingredienti, che ripieghiamo su snack o cibi calorici da dispensa. Avere sul tavolo un bel cesto di frutta, buona e appetitosa alla vista, sarà un grande aiuto per evitare di ingurgitare schifezze che ci facciano sentire in colpa.

Riempire il piatto

Riempire il piatto. Il piatto deve essere pieno perché questo ci rincuora. E naturalmente ci sazia, cosa più importante. Non siamo programmati per non cedere all’appetito.

Il nostro corpo lo sa e non vuole subire questo stress. Quindi è giusto accontentarlo. Se mangiamo un secondo con una proteina, magari pesata, abbondiamo con i contorni. Ipocalorici, ma abbondanti!

Una bella insalata mista, insieme a dei funghi saltati con un filino d’olio e mezzo broccolo bollito, insieme alla nostra proteina, ci faranno sentire meno il senso di rinuncia. Inoltre ci saziano e ci regolarizzano.

Le fibre sono il miglior alleato di un’alimentazione sana che funzioni, quindi non badiamo a spese. Se mai stiamo attenti ai condimenti, spesso sono quelli a fregarci.

Stesso discorso per i primi

Lo stesso vale per la pasta. Un piatto di pasta misero ci lascia la fame solo a guardarlo. Cerchiamo di farci furbi quando cuciniamo. Scegliamo ricette che prevedano l’aggiunta di ortaggi che ci piacciono e che possono essere molto gustosi senza prevedere cotture troppo caloriche come la frittura.

Ce ne sono tantissimi, pensiamo ai piselli; le carote; i funghi; il pomodoro. Ma tantissimi anche a foglia verde, come spinaci; friarielli; scarola. Una semplice pasta al sugo di pomodoro, con l’aggiunta di un bel piatto di cime di rapa ripassate in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio è molto meglio della sola pasta. Ci sazia di più e il volume maggiore del piatto ci fa sentire subito meglio.

Riconoscere la fame

Riconoscere la fame è fondamentale. Spessissimo ciò che sentiamo non è fame ma è noia. Proviamo a ingannare questa sensazione di fame fittizia con qualcosa che ci piace fare. Distraiamo letteralmente la nostra mente dalla fame per noia, con qualcosa che ci appaghi quanto il cibo.

Una passeggiata con il cane, una sessione di yoga, una telefonata con un’amica che volevamo sentire da un po’. Qualunque cosa possa farci sentire bene in quel momento e farci sentire appagati come farebbe il cibo.

Non rinunciare al dolce

Non rinunciamo al dolce ci aiuta. I dolci sono sicuramente tra gli alimenti più calorici, insieme ai grassi. Ma privarsi totalmente dei dolci crea senso di frustrazione ed è facile cedere e mollare i buoni propositi quando si insinua questo sentimento.

Quindi, anche in questo caso, non bisogna essere assoluti. È importante concedersi una coccola, che sia un pezzetto di cioccolato e due dei nostri biscotti preferiti. O il pasticcino della domenica.

Le rinunce drastiche sono destinate ad essere abbandonate facilmente. Premiarsi, invece, è fondamentale se si vuol riuscire a mantenere un’alimentazione corretta nel tempo.

Mantenere la linea senza fare grandi sacrifici con questi 5 semplici consigli, se messi in pratica ogni giorno, sarà più facile e senza senso di rinuncia. Anzi, potrebbero entrare a far parte della normalità senza neanche accorgersene.