Le cure mostrate nei confronti di una pianta spesso non sono sufficienti a garantirle una vita lunga. Nonostante le potature o le concimazioni la pianta potrebbe mostrare foglie gialle e un generale indebolimento. La causa è spesso un problema sottovalutato e che causa ogni anno la morte di moltissimi esemplari vegetali in vaso. Ecco spiegato l’incredibile motivo per cui mettere dei tappi di sughero a metà sotto i vasi delle piante e altri modi di scongiurare questo problema. Conoscerli tutti è fondamentale per un perfetto giardino fiorito.

Il marciume radicale

Questa è una delle peggiori minacce per le piante. In seguito ai ristagni idrici la pianta inizia a mostrare foglie calanti, che acquistano immediatamente una colorazione più gialla. Le piante dotate di tronco diventano molli all’interno e in pochissime settimane quella pianta lascerà il posto a una nuova. Per evitare questo inutile sacrificio esistono però delle soluzioni. Quindi ecco spiegato l’incredibile motivo per cui mettere dei tappi di sughero a metà sotto i vasi delle piante di balcone o del giardino.

Il tappo di sughero

Questo furbo trucco consente di evitare proprio questo problema. Per scongiurare ristagni idrici basta tagliare un tappo di sughero a metà come sostegno sotto il vaso. In questo modo le radici non avranno un contatto diretto con l’acqua e diventerà più semplice evitare un loro marciume generale. Ma questo è solo uno dei tanti efficaci rimedi. Ecco quali altri tentare e come fare un buon drenaggio.

I materiali drenanti

Un’irrigazione proporzionata alle esigenze della pianta e un buon terriccio già di per sé drenante sono fondamentali quanto l’ossigeno per una pianta. È però pure indispensabile usare buoni materiali filtranti. Tra questi certamente l’argilla espansa o la sabbia. Questi però non sono gli unici.

Tra i migliori figura dapprima il lapillo vulcanico con una granulometria di pochi millimetri e ricco di tanti sali minerali.

Poi la perlite, un ottimo materiale isolante che aiuta la pianta a non patire caldo o freddo eccessivi.

La pietra pomice presenta quasi la stessa granulometria del lapillo ed è tra i materiali più efficaci.

Consigli utili

Tutti questi materiali sono drenanti e servono a evitare che il terreno resti troppo compatto attorno alle radici e le soffochi. Il principio è lo stesso del tappo di sughero e l’azione combinata di questi rimedi aiuta a scongiurare la morte di qualsiasi pianta.

Consigliamo anche di usare la tecnica del “doppio sottovaso”. Basterà collocare un sottovaso piccolo e capovolto in uno più grande e riempire lo spazio con materiale drenante e poca acqua. Ed ecco tante altre informazioni utili sull’irrigazione delle piante.