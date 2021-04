Dopo una lunga fase laterale, Retelit è un titolo azionario pronto ad accelerare al ribasso. In un precedente report evidenziavamo come il titolo fosse sul punto di partire al ribasso. Tuttavia le quotazioni non hanno accelerato al ribasso mantenendosi in una fase laterale ribassista con qualche escursione al rialzo.

Che siano state settimane/mesi difficili si evince immediatamente guardando i grafici sul time frame settimanale e su quello mensile. Sul primo infatti, nonostante qualche ampia escursione, ha visto le quotazioni bloccate dalla forte resistenza in area 2,335 euro (I obiettivo di prezzo). La chiave per il futuro, quindi, sarebbe una chiusura settimanale superiore a questo livello.

Sul mensile, invece, dopo la forte escursione ribassista di ottobre 2020, i mesi successivi si sono mossi all’interno di questa barra che ha il suo massimo in area 2,54 euro e il suo minimo in area 2,115 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Il consiglio operativo, quindi, è quello di aspettare che si chiarisca la strada che le quotazioni vorranno intraprendere.

Vista la difficoltà nel superare area 2,335 euro, però, lo scenario più probabile rimane quello ribassista. In questo caso si potrebbe tornare acquirenti in area 1,64 euro. Questo livello, però, andrà ricalcolato non appena ci sarà inversione chiara al ribasso.

Un titolo azionario pronto ad accelerare al ribasso: i livelli dove tornare acquirenti secondo l’analisi grafica

Retelit (MIL:LIT) ha chiuso la seduta del 29 aprile a 2,31 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile