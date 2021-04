Le nostre camicie sono l’indumento prediletto per uscire da casa con un outfit elegante e di stile. Per questo ci piacerebbe averle sempre perfette e pronte all’uso quando ci servono. Solitamente, per mantenerle in ordine è necessario stirarle più e più volte col ferro. Ma in questo modo si perde veramente un sacco di tempo, e magari scarseggia anche la voglia.

Ecco perché si propone qui un metodo alternativo ma altrettanto efficace per stirarle in un attimo. Che ci permette di fare a meno del ferro da stiro e di risparmiare un sacco di tempo. Così potremo averle comunque pronte per esser indossate quando siamo di fretta e non abbiamo nulla da metterci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Vediamo dunque come stirare le camicie all’istante con questo semplice accessorio che abbiamo tutti in bagno.

Dei brevi preparativi

Innanzitutto, prendiamo la camicia dalla quale vogliamo togliere le pieghe e la stendiamo sul tavolo o sul letto. Ora mettiamo un panno di stoffa o una spugnetta sotto un po’ di acqua e inumidiamo le zone raggrinzite strofinandole delicatamente.

Come stirare le camicie all’istante con questo semplice accessorio che abbiamo tutti in bagno

Adesso siamo pronti per stirare. Per farlo dobbiamo solo recarci in bagno e prendere dall’armadietto il nostro fidato asciugacapelli. È lui infatti il nostro efficace sostituto al ferro da stiro.

Tenendo il vestito ben tirato con una mano, lo azioniamo e lo passiamo sui punti della camicia da raddrizzare. Assicuriamoci che sia alla massima potenza e distante circa un paio di centimetri. L’aria calda dovrebbe contribuire a mantenere “piatto” il tessuto dell’abito.

Questa soluzione si rivela efficace soprattutto sulle camicie e gli indumenti in cotone. È l’ideale quando siamo in viaggio e non abbiamo il ferro da stiro a portata di mano.

Se “Come stirare le camicie all’istante con questo semplice accessorio che abbiamo tutti in bagno” è piaciuto, consigliamo la lettura di questo articolo su altri consigli per la casa.