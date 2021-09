Per avere una casa pulita ci vogliono utensili igienizzati. Spugne, strofinacci, pezze, stracci sono utensili indispensabili. Ma spesso è davvero difficile rimuovere lo sporco dopo averle utilizzate. Inoltre, utilizzandoli spesso è inevitabile che si formino macchie o si rovinino. Eppure è proprio tra le loro fibre che si annidano i batteri più pericolosi. Infatti, è necessario escogitare dei metodi efficaci per trattarli dopo l’uso.

Ecco l’utilissimo trucco per smacchiare e igienizzare stracci e strofinacci per averli velocemente come nuovi. Si tratta di un metodo davvero economico ma superlativo per eliminare batteri, pulviscolo e altro sporco residuo. E una volta provato, lo troveremo tra i metodi naturali più efficaci per sanificare questi oggetti. Pensare che servono solo due ingredienti. Vediamo quali e come miscelarli.

Stracci e strofinacci sono davvero utilissimi quando si tratta di liberare la casa da sporco e polvere. Tuttavia necessitano ogni volta di un’igienizzazione completa. Ma prima di pensare di buttarli perché macchiati o rovinati, si può provare a riportarli a nuovo con questa ottima miscela ecologica.

Uno dei rimedi naturali più comunemente usato è l’aceto. Questo viene impiegato sia per il lavaggio delle stoviglie, sia contro il calcare che per l’igienizzazione. Ma utile ed efficace come l’aceto, il limone è un antisettico e un antibatterico naturale potentissimo. In più, questo agrume aiuta a combattere i cattivi odori.

Quindi utilizzato in combinazione con acqua, aceto (se si vuole) e il tea tree oil, ha un’azione pulitrice fantastica. Il tea tree oil, infatti, è un prodotto dai mille usi. Usato come prodotto farmaceutico, ha proprietà antibatteriche, antimicotiche, antiodoranti ed elimina lo sporco più invisibile.

Ecco come fare

Procediamo riempiendo una bacinella piena d’acqua tiepida. Uniamo una tazza di aceto, due cucchiai di succo di limone, 6-7 gocce di tea tree oil e mescoliamo. Poi prendiamo gli strofinacci o stracci da igienizzare e immergiamoli nell’acqua. Teniamoli in ammollo anche per 2 ore mescolando di tanto in tanto. Per eliminare delle macchie possiamo strofinarli l’uno con l’altro. In ogni caso l’unione di limone e aceto dovrebbe scioglierle.

Trascorso il tempo necessario, non resta che strizzare e risciacquare gli stracci. È conveniente, dopo il risciacquo, lasciarli asciugare al sole o all’aria. In questo modo non si rischia che restino umidi e facciano cattivo odore.

