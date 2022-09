Quello che sappiamo, da sempre, è che per accedere alla pensione di vecchiaia servono almeno 20 anni di contributi. Anzi, delle volte i 20 anni di contributi neanche bastano perché può essere richiesto anche un requisito contributivo. Ma questo accade solo a chi ricade interamente nel sistema contributivo. Ovvero ha iniziato a versare i propri contributi a partire dal 1996 (o data successiva). Ma ecco se chi ha 10 anni di contributi può avere diritto ad una pensione oppure no.

Non sempre servono moltissimi contributi

Anche se, come abbiamo detto, la regola generale vuole almeno 20 anni di versamenti per poter accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni, ci sono eccezioni. Ad esempio esistono delle deroghe alla Legge Fornero per poter accedere alla quiescenza con meno di 20 anni di contributi. Si tratta delle tre deroghe contenute nella Legge Amato che permettono il pensionamento con 15 anni di contributi.

Ma se i contributi versati sono meno di 15 anni, quali possibilità ci sono per poter andare in pensione?

La Legge Dini e le sue regole

La Legge Dini del 1995 ha introdotto il sistema di calcolo contributivo. Si tratta di un sistema di calcolo che, con il passare degli anni, sta prendendo il posto di quello retributivo. Questo perché è più conveniente per le casse dello Stato visto che la pensione si basa su quanto effettivamente versato.

Ma questa riforma delle pensioni ha introdotto anche due nuove misure, dedicate solo a chi ricade esclusivamente nel sistema contributivo:

pensione anticipata contributiva che permette l’accesso con soli 20 anni di contributi;

pensione di vecchiaia contributiva che fa accedere con almeno 5 anni di contributi.

Ecco se chi ha 10 anni di contributi ha diritto alla pensione

Quello che ci interessa approfondire in questo articolo è proprio la seconda di queste misure: quella di vecchiaia. Si tratta di una misura accessibile soltanto a chi ha contributi versati dopo il 1995 e nessun contributo versato prima. O, in alternativa, a chi esercita il computo in Gestione Separata.

Per poter cogliere questo pensionamento, infatti, bastano solo 5 anni di contributi. Ma necessita l’aver compiuto, almeno i 71 anni di età. Con questa misura, di fatto, anche chi ha solo 10 anni di contributi può accedere alla pensione di vecchiaia. E ne basterebbero anche meno.

Ma bisogna prendere in considerazione che, con questi pochi anni di contributi, l’importo della pensione non sarà altissimo. Le pensioni contributive, infatti, non possono essere integrate al minimo. Di fatto, questo significa che anche in presenza di una pensione di importo bassissimo non si avrebbe diritto alla pensione minima di 525 euro.

