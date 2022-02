Allenarsi in casa è diventata una tendenza molto diffusa. Infatti, sempre più persone dopo il lockdown si sono organizzate per fare esercizi di fitness anche tra le pareti di casa propria. Probabilmente qualcuno di noi ha anche acquistato una cyclette o un tapis roulant, spazio permettendo. O si è semplicemente munito di qualche piccolo attrezzo per proseguire gli esercizi in casa.

La costanza è tutto

Se siamo muniti di volontà e determinazione allenarsi in casa sarà un vero piacere. Dovremmo solo organizzare degli schemi di allenamento per svolgere tutto al meglio.

Innanzitutto, è necessario sapere che un esercizio quotidiano di almeno 15 minuti ci permetterà di dimagrire nei punti giusti e di mantenerci in forma. Se l’allenamento arriva fino ai 40 minuti quotidiani allora potremo anche riuscire a tonificare braccia e gambe al punto giusto.

Quindi ritagliamoci il tempo necessario per poter svolgere gli esercizi in casa. Predisponiamo un angolo e mettiamo sul pavimento un tappetino tipo yoga. Eseguiamo gli esercizi seguendo questo schema base.

Una prima fase dovrebbe essere di riscaldamento. Va bene una corsa sul posto.

Potremmo proseguire con esercizi di squat per gambe e glutei, allargando bene le gambe. Teniamo la schiena ben dritta e scendiamo come se stessimo per sederci. Risaliamo ed espiriamo. Ripetere gli esercizi tenendo i glutei e le gambe ben salde per aumentarne l’efficacia.

Eseguiamo anche degli affondi frontali e slanci laterali per lavorare sull’interno coscia e tonificarlo.

Ecco quanto tempo occorre per allenarsi in casa a 40, 50 e 60 anni per dimagrire su pancia e fianchi e tonificare i muscoli

Potremmo poi passare a degli esercizi per le braccia utilizzando dei pesi di minimo mezzo chilo. In alternativa due bottiglie di plastica da 500 ml ripiene d’acqua andranno benissimo. Alziamo e abbassiamo le braccia 10 volte per almeno 3 serie. Terminiamo con adeguati esercizi di stretching.

Dopo una certa età e soprattutto dopo i 50 e i 60 anni, inoltre, è molto importante che il corpo sia tonico e in forma. Ma ancora più importante è la mobilità del nostro fisico. Quindi sarà necessario iniziare a praticare discipline che oltre al fisico interessino anche la mente. Yoga e pilates potrebbero essere un must. Quindi potremmo decidere di tenerci in esercizio tra i muri di casa seguendo qualche corso online di queste due discipline.

Un esercizio costante di almeno 30 minuti al giorno ci permetterà di dimagrire su pancia e fianchi anche superati i 50 anni. Il nostro corpo sarà tonico, agile e allenato, pronto a resistere alle intemperie dell’età.

Ecco quanto tempo occorre per allenarsi in casa e ottenere dei risultati strabilianti con pochi e semplici esercizi. Basterà essere costanti e perseguire i propri obiettivi.