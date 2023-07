Ecco quanto si guadagnerebbe investendo adesso 50.000 euro nel BTP scadenza giugno 2030 

Il BTP scadenza giugno 2030 in questo momento è una delle opzioni più interessanti per gli investitori italiani. Ecco quali sono le sue caratteristiche e quanto si guadagnerebbe investendo 50.000 euro.

Il BTP scadenza giugno 2030 è un titolo di Stato italiano che offre un rendimento interessante e una certa sicurezza. Questo titolo è stato emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 15 giugno 2022 e scadrà il 15 giugno 2030. Nei giorni scorsi il Ministero delle Finanze ha emesso una nuova tranche di questo BTP, che ha avuto un discreto successo. Effettivamente questo Buono del Tesoro poliennale ha alcune caratteristiche che lo rendono interessante agli occhi dell’investitore, anche se ha alcuni punti deboli.

Caratteristiche principali

ll Buono del Tesoro poliennale con scadenza giugno 2030 (Isin: IT0005542797), è un titolo di Stato italiano a tasso fisso. Ciò significa che al momento dell’acquisto il rendimento è garantito, ma solo se lo si detiene fino alla scadenza. Se viene ceduto prima sul mercato, il rendimento varierà in funzione del prezzo di vendita.

La cedola di questo BTP è molto interessante, perché è del 3,7% lordo annuo, quindi in linea con i rendimenti attuali dei BTP per questa scadenza. Il prezzo del BTP al momento della stesura dell’articolo è di 98,9 centesimi. Ciò significa che l’investitore che acquista il titolo e lo manterrà fino alla scadenza, avrà un rendimento annuo, al netto delle imposte, del 3,4%

Ecco alcuni aspetti da considerare in caso di investimento in questo BTP

Primo fattore da valutare è il rischio credito. Il rischio di credito è il rischio che il Governo italiano non sia in grado di rimborsare il titolo al termine della sua scadenza. Il Governo italiano è un emittente affidabile, quindi il rischio di credito è considerato basso ma la possibilità esiste.

Poi occorre valutare il rischio di liquidità, ovvero che l’investitore non sia in grado di mantenere in portafoglio il titolo fino alla scadenza. In questo caso la vendita potrebbe generare una perdita invece che un guadagno. Infine occorre valutare il rischio di inflazione. Se il livello dei prezzi si manterrà sopra il 4% l’investitore non sarà in grado di proteggere il suo capitale.

Ecco quanto si guadagnerebbe se si investissero 50.000 euro in questo BTP

Il BTP scadenza giugno 2030 è adatto agli investitori che cercano un investimento sicuro e redditizio. Il titolo offre una certa sicurezza perché è emesso dal Governo italiano, che è un emittente affidabile. La durata di 7 anni consiglia l’investimento solo per chi ha la certezza di mantenere il titolo fino alla scadenza.

Ma quanto si otterrebbe in denaro investendo 50.000 euro? Ecco quanto si guadagnerebbe acquistando il titolo a 98,9 centesimi. A questo prezzo si spenderebbero 49.450 euro e a scadenza si otterrebbero 50.000 euro. Alla plusvalenza di 550 euro circa in conto capitale, potremo aggiungere un flusso cedolare annuo di 1.618 euro al netto della tassazione. Attenzione, questi importi sono al netto delle imposte ma al lordo delle commissioni bancarie.

