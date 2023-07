Dopo alcune sedute interlocutorie, giovedì c’è stata la svolta sul cambio euro dollaro. Infatti, il dato sulla disoccupazione rafforza il dollaro e affossa l’euro. Perché sta accadendo questo? Quali potrebbero essere i futuri sviluppi?

Nel corso della giornata di giovedì, negli Stati Uniti è stato pubblicato il dato sulla richiesta dei sussidi di disoccupazione che sono scese inaspettatamente la scorsa settimana, aumentando le aspettative che la Federal Reserve possa continuare ad aumentare i tassi di interesse se l’economia rimane forte. Le probabilità che la banca centrale statunitense continui ad aumentare i tassi dopo un aumento di 25 punti base ampiamente previsto per la prossima settimana sono aumentate dopo i dati. Gli operatori dei futures sui Fed funds stanno valutando un ulteriore inasprimento di 34 punti base, rispetto alle attese di altri 32 punti base di aumento di mercoledì.

Il dato sulla disoccupazione rafforza il dollaro e affossa l’euro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 21 luglio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1123, in ribasso dello 0,10% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,93% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Dopo avere raggiunto il livello critico in area 1,1215, le quotazioni hanno temporeggiato in attesa dei dati sulla disoccupazione. Purtroppo, per la moneta unica europea il dato è stato fatale visto che ha determinato un brusco rafforzamento del dollaro.

A questo punto potrebbe essere decisivo quanto accadrà in corrispondenza del livello in area 1,1092 che in passato aveva frenato il rialzo. Una chiusura sotto questo livello potrebbe favorire un’inversione ribassista. In caso contrario le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da chiusure giornaliere superiori a 1,1215.

Time frame settimanale

A livello settimanale lo scenario è identico a quello giornaliero, per cui non c’è nulla da aggiungere. Anche in questo caso, infatti, area 1,1215 ha un ruolo molto importante. Una conferma dell’inversione ribassista potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 1,11. In questo caso il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata. Al rialzo, invece, lo scenario più probabile è indicato dalla linea continua.

