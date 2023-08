Come investono i loro soldi Luigi Berlusconi e le sue sorelle: perché copiare le strategie e quanto potremmo guadagnare

I numeri della famiglia Berlusconi sono difficilmente eguagliabili. Eppure i suggerimenti di Luigi, Barbara ed Eleonora potrebbero esserci utili per capire il mercato e gestire i nostri risparmi. Ecco cosa fanno loro per mettere al sicuro e incrementare il capitale.

È considerato il banchiere di famiglia, ha 34 anni e ha appena comprato un appartamento a Milano di 450 metri quadri. Paga 50 mila euro di mutuo al mese, Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio. Lui e le sue sorelle hanno imparato bene la lezione e le scelte in fatto di investimenti sono sicure e moderne. Dovremmo farci un pensierino. Per il settore dei mutui per i tassi alti rispetto agli ultimi anni in questo periodo sembrerebbe poco conveniente, ma ce ne sono alcuni davvero interessanti.

Luigi Berlusconi e le sue sorelle hanno investito in Deliveroo, Westwing e Jakala. Si tratta di società che si occupano di consegne, di vendite online di accessori per la casa e di consulenze marketing. Ultimamente hanno investito su H14, società di matrice italiana che ha partecipato alla raccolta fondi per lanciare Qualifyze, una startup tedesca che opera nel ramo farmaceutico. Approfondiamo.

Salute e benessere

Come investono i loro soldi Luigi Berlusconi e le sue sorelle? Hanno scelto il ramo farmaceutico. Il motivo è semplice. Dopo la crisi pandemica, le abitudini delle persone sono cambiate e anche le priorità. Secondo molti amministratori delegati, l’healthcare è un vero e proprio driver per finanza e investimenti e avrà grande sviluppo nel prossimo decennio.

Il 10% della popolazione mondiale è ultrasessantenne, la spesa sanitaria mondiale è aumentata da 7.000 miliardi a 8.700 miliardi di dollari. La spesa farmaceutica fa la differenza con la sua quota di 1.000 miliardi di dollari destinato a diventare 1.300 miliardi. Le prospettive quindi sono molto interessanti.

Come investono i loro soldi Luigi Berlusconi e le sue sorelle

Il business delle consegne a domicilio è milionario e ha ancora grandi margini di crescita. Il fatturato delle aziende sale, alcune si attestano sui 74 miliardi di dollari. Il nostro capitale potrebbe incrementarsi del 15% l’anno fino al 2025. Sono le stime di crescita di questo settore secondo gli esperti. La presenza di siti come Shopify ha fatto scoprire ai consumatori una nuova frontiera per l’acquisto degli accessori. Si può essere venditori e acquirenti allo stesso tempo. Il settore è in fermento, le società di e-shop di arredi stanno diventando colossi con fatturati che superano abbondantemente i 250 milioni di euro l’anno. Il timing è essenziale negli investimenti e questo sembrerebbe essere il momento giusto.

Molte società stanno investendo in advertising e consulenze marketing, anche questo settore è molto interessante. Il giro d’affari della consulenza manageriale in Italia ha avuto una crescita del 10,4% con valori aggregati di 6 miliardi di euro. Anche per il 2023 la crescita è prevista su quelle cifre, 9,4% con 5 miliardi di fatturato. Il settore è sicuro perché slegato da logiche geopolitiche e non risente quindi delle crisi internazionali. Si stima che le società operanti nel settore siano più di 24 mila. I nostri soldi per un paio di anni potrebbero essere investito in un modo ottimale.