Come prendersi cura della pianta del rosario, ecco quando innaffiarla per farla crescere bella e rigogliosa

Perfetta per abbellire mensole e ripiani, la pianta del rosario è tra le più belle che ci siano. Ma come farla durare a lungo senza che si rovini?

È tra le piante più particolari che ci siano, tant’è che non tutti sanno che è una succulenta. Una pianta grassa che ha quelle foglioline carine e super decorative? Esatto, la pianta del rosario con quelle sue ramificazioni pendenti conquista sempre tutti. Ma una volta comprata e portata a casa, come si fa a non farla marcire? Ecco, vediamo insieme qualche trucchetto farla crescere rigogliosa.

Bella, decorativa e poco impegnativa, la pianta da interni perfetta

La pianta del rosario, il cui vero nome è senecio rowleyanus, è una pianta della famiglia delle asteraceae. Originaria dell’Africa su occidentale, ormai possiamo trovarla ovunque, soprattutto in Italia. Famosa e amata per le sue foglie a forma di sfera che ricordano proprio i grani del rosario. Insieme alla Fittonia, una delle piante grasse più decorative, è tra le più diffuse nelle case di classe.

Ha bisogno di poca acqua, se messa in un vaso sospeso crea subito l’atmosfera perfetta. Infatti, è così bella che può sembrare finta ad un occhio poco attento. Ma anche se tanti non se lo immagino, anche questa succulenta regala fiorellini stupendi. Come tante altre piante grasse, se curate nel modo giusto, fioriscono tutte, anche se per poco.

Come prendersi cura della pianta del rosario con 3 trucchi veloci

Se vuoi che il tuo bel senecio cresca rigoglioso in splendide cascate di gemme, ecco che fare. Prima di tutto, assicurati che la tua pianta sia ben esposta alla luce. Una buona illuminazione accelererà la sua crescita e anche la sua fioritura. I piccoli fiorellini che sbocceranno dalle sfere sono un vero spettacolo della natura. Il secondo trucco è evitare l’umidità il più possibile, anche quella causata dall’irrigazione. Metti sempre dell’argilla espansa nel vaso e nei paraggi un piccolo deumidificatore di quelli con la capsula.

Per finire, anche se si tratta di una pianta grassa è importante concimarla e fertilizzarla. Invece di acquistare prodotti super costosi che finirai per non utilizzare, fai così. Sfrutta i fondi del caffè o i gusci d’uovo polverizzati e mischiali nel terriccio. Le proprietà contenute in questi due ingredienti naturali favoriranno la sua crescita in modo spontaneo. E se vuoi che cresca velocemente è il modo migliore per raggiungere il tuo obiettivo ed essere anche sostenibile. Ricordati poi di potare i rami secchi e controllare le radici ogni tanto.

Quindi, ecco Come prendersi cura della pianta del rosario in poche semplici mosse. Essendo una pianta succulenta è già facile da curare, ma se vuoi vederla crescere sono queste le cose da fare.