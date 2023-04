Era da fine febbraio che non si vedevano quattro settimane consecutive al rialzo e chiudere su livelli che non si vedevano (escluso quanto visto a fine febbraio 2023) dal gennaio 2008. La settimana, quindi, fatta eccezione per la sola seduta di giovedì che ha chiuso invariata, ha visto un rialzo lento, ma continuo, delle quotazioni. Se settimana scorsa, quindi, parlavamo di presupposti per un nuovo test di area 28.000, adesso potrebbe essere probabile una breve pausa del rialzo prima di rivedere il Ftse Mib Future in area 40.000. Le prossime settimane, quindi, potrebbero essere decisive per capire da che parte potrebbero dirigersi le quotazioni del Ftse Mib Future.

Breve pausa del rialzo prima di rivedere il Ftse Mib in area 40.000? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 14 aprile con una seduta che ha visto un rialzo dello 0,91% a quota 27.376. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo del 2,44%

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico, tutti gli indicatori sono impostati al rialzo e al momento non si vedono ostacoli verso il cammino che potrebbe portare le quotazioni verso area 28.000. Tuttavia, va anche osservato che le quotazioni sono molto vicine alla massima estensione rialzista in area 27.800. Inoltre, l’RSI si sta portando in una zona di ipercomprato. Questo non vuol dire che le quotazioni debbano scendere per forza, ma sicuramente bisognerà alzare il livello di attenzione.

Potrebbe essere, quindi, molto probabile un ritracciamento che, fino a quando si manterrà sopra area 26.650, non dovrebbe costituire alcun problema per un futuro rialzo.

Time frame settimanale

Era da fine febbraio che non si vedevano quattro settimane di fila al rialzo. L’aspetto più importante, però, è la chiusura superiore alla resistenza in aera 27.350. Se confermata, questa rottura della resistenza potrebbe favorire i raggiungimento di area 32.283, prima, e di area 40.266, poi. In questo caso il Ftse Mib Future andrebbe a toccare livelli mai visti in precedenza.

Va notato, però, che la situazione è ancora molto incerta. Lo SwingTrading Indicator, infatti, ha girato al rialzo, mentre le medie, seppur molto vicine tra loro, sono ancora incrociate al ribasso.