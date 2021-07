Dopo un anno di duri sacrifici tra lavoro, impegni vari e restrizioni legate al Covid-19, eccoci finalmente nel cuore di questa estate 2021. Vediamo allora quanto costa in media una giornata al mare, prendendo a riferimento quelli che sono i servizi tipici richiesti dai bagnanti. Secondo le varie stime ad oggi raccolte, ecco quanto costa affittare 1 ombrellone e 2 lettini sulle splendide e assolate spiagge italiane.

Vediamo quanto costano ombrellone, lettino e sdraio questa estate

Secondo autorevoli indagini, i prezzi dei più comuni servizi balneari sarebbero rimasti compresi tra l’invariato e il +5% rispetto alla passata stagione. Molto dipende tra un’area geografica e un’altra, ma anche tra i diversi stabilimenti in una stessa zona. La qualità dei servizi offerti e la forza della domanda fanno infatti la differenza.

Vediamo a questo punto i prezzi medi nazionali degli stabilimenti balneari, secondo l’indagine di Federconsumatori. Troviamo 11,50 euro per l’ombrellone (+3% sul 2020), 6 euro per la sdraio (invariato) e 14,90 euro per il lettino (–1%).

Il costo di un abbonamento mensile (ossia 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio) è salito a 800 euro (+3%), mentre è diminuito quello giornaliero (–15%). Infine l’abbonamento medio stagionale risulta pari a 1.745 euro, quasi invariato (+1%).

In ultimo balza il +11% dell’aumento del prezzo medio del pedalò o canoa, passato a 8,90 euro dai precedenti 8.

Il peso degli extra

Altre indagini hanno invece posto l’attenzione sui c.d. servizi aggiuntivi e che magari in passato erano gratis. Si pensi al gettone per usufruire delle docce oppure quello legato per l’uso del lettino aggiuntivo.

Un’altra voce che incide sul totale dei costi di una giornata al mare è quella del parcheggio auto, in media 5 euro. Va da sé che eventuali consumazioni al bar, dal semplice caffè o al drink, dalla bevanda allo snack o al pasto completo, hanno costi a parte.

Dunque, ecco quanto costa affittare 1 ombrellone e 2 lettini sulle splendide e assolate spiagge italiane

Insomma, una giornata al mare presso uno stabilimento balneare si può dire che mediamente costa a partire da (almeno) 35-40 euro. Poi spesso capita che questa soglia giornaliera venga tranquillamente sforata al rialzo. Anche di tanto, laddove la giornata la si arricchisce di escursioni, aperitivi e consumazioni, varie ed eventuali.

Abbiamo già visto in termini generali come fare per tagliare le spese delle vacanze anche fino a un potenziale 50%.

Tuttavia, limitando l’analisi alle sole spese legate alla spiaggia, l’accorgimento primo è quello di sfruttare quelle libere. O comunque tutti quei tratti di costa liberi e meno o poco battuti dai bagnanti.

Altra spesa che in alcuni casi si può tagliare è quella del parcheggio, specie quando abbonda lo spazio libero disponibile al riguardo.

Infine, un terzo suggerimento rimanda alle consumazioni (cibi e bevande) varie. Più che tagliarle, sarebbe più saggio portarle da casa laddove possibile.

Approfondimento

Quanto si guadagna con uno stabilimento balneare per vivere di rendita tutto l’anno?