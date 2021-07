Abbiamo conosciuto un uomo senza mezze misure. O tutto bianco o tutto nero. Probabilmente è del segno del cancro. È un segno per certi versi complicato, che però conquista e, se si lascia conquistare, lo fa per sempre. Ecco cosa c’è da sapere se il nostro uomo è del segno del cancro.

Il lunatico sensibile

I nati dal 22 giugno al 22 luglio sono sotto il segno del cancro. Per tutta la loro vita seguiranno la luna. Le loro emozioni, infatti, sono influenzate dall’alternarsi delle fasi lunari. Non avendo mezze misure, l’uomo del cancro passa da un contagioso buonumore a stati di profonda apatia e meditazione.

È molto riservato, a volte anche troppo. Non è per niente semplice fare breccia nelle sue emozioni. Questo è un privilegio che regala solo alla persona di cui si fida ciecamente e spesso nemmeno a lei. È una persona molto rispettosa, ma determinata a perseguire i suoi scopi, che sono la realizzazione di sé stesso e del suo benessere fisico e mentale. Se si entra nella sua sfera affettiva, però, farà del benessere della sua compagna il suo principale obbiettivo.

Ecco cosa c’è da sapere se il nostro uomo è del segno del cancro

Per lui il corteggiamento è un’arte, di cui si sente il maestro, partendo con un approccio delicato per poi arrivare alla passione più travolgente.

Se abbiamo una relazione con un uomo cancro, dobbiamo riempirlo di attenzioni, perché deve essere sempre rassicurato sul fatto di essere al centro dei pensieri della propria compagna. Non è difficile che quest’uomo metta alla prova l’amore della partner con trucchetti ed astuzie, anche con l’intento di far scattare attacchi di gelosia, a lui tanto graditi.

Il focolare domestico è l’ambiente in cui si sente più a suo agio. Proprio per questo è una persona fedele e, una volta trovata la persona giusta di cui si può fidare, allora sarà veramente per sempre.

