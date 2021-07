I denti sono una parte importante dell’immagine di una persona. Con il passare degli anni, inevitabilmente iniziano ad ingiallirsi, ma ci sono varie tecniche per rimuovere le macchie e sbiancare i denti. Anche se questi sistemi sono meno efficaci rispetto ad uno studio dentistico, offrono un’ottima alternativa semplice ed economica.

Esistono rimedi veloci che permettono di avere ottimi risultati, ma come sbiancare i denti in soli 30 minuti in modo semplice ed economico senza il dentista? Tra le tante tecniche ci sono le strisce sbiancanti che si possono acquistare semplicemente al banco farmaceutico o sanitario. Ma vediamo cosa dice la scienza sulle strisce sbiancanti dei denti e come utilizzarle.

Le strisce sbiancanti si applicano direttamente sui denti. Sebbene contengano sostanze chimiche, l’American Dental Association (ADA) afferma che sono efficaci e sicure. Inoltre, possono rimuovere in modo ottimale le macchie sia esterne che interne ai denti. Le strisce secondo l’ADA funzionano meglio di altri prodotti sbiancanti, ad esempio il dentifricio sbiancante.

Si applicano in modo semplice e in meno di 30 minuti si ottiene un sorriso smagliante. La prima cosa da fare è quella di applicare le strisce sui denti nel verso giusto. La parte con il gel è quella che deve andare sulla superficie dei denti.

Inoltre, le strisce devono coprire completamente la dentatura. Attendere circa 30 minuti e rimuovere le strisce. Si raccomanda di non lasciare le strisce più tempo di quello indicato nelle istruzioni per evitare irritazioni. Dopo la rimozione lavare i denti con spazzolino e dentifricio per rimuovere residui di gel.

Le persone possono manifestare degli effetti negativi quando utilizzano prodotti sbiancanti

Da sottolineare, però, anche le potenziali ed eventuali controindicazioni delle sostanze chimiche nei prodotti.

Un recente studio ha lanciato l’allarme sul collegamento delle sostanze chimiche di prodotti utilizzati quotidianamente e il cancro al seno.

Inoltre, l’efficacia delle strisce sbiancanti per i denti può dipendere dalla forza delle sostanze chimiche (ad esempio: perossido di carbammide o perossido di idrogeno). Importante anche il tempo che le persone tengono le strisce sui denti.

Da considerare che le sostanze chimiche per le strisce fai da te hanno una concentrazione inferiore rispetto ai prodotti sbiancanti usati dai dentisti.

Gli studiosi più volte hanno evidenziato che l’uso di prodotti sbiancanti per denti, contenenti perossido di idrogeno possono essere pericolosi per i denti.

Il sistema di come sbiancare i denti in soli 30 minuti in modo semplice ed economico senza il dentista è ottimo. Tuttavia, quando si decide di acquistare strisce sbiancanti per i denti, consigliamo di consultare il dentista. Il professionista può indicare l’uso di prodotti con una comprovata efficacia.

