Saremo sorpresi dallo scoprire che una delle piante da frutto più acquistate in Italia è il limone. Questo agrume è apprezzato tanto per la sua bellezza quanto per gli usi che se ne possono fare. Infatti, i suoi frutti dorati impreziosiscono qualsiasi angolo o giardino. La pianta di limone è elegante e sobria. Non per nulla era la pianta ornamentale più amata per adornare le ville dei nobili.

Ma il limone nasconde anche tantissimi usi in cucina per dolci, liquori, preparazioni salate. Inoltre, conosciamo tutti gli usi fito-terapici del limone come antiossidante, antimicrobico, astringente. Inoltre, questo agrume possiede grandi quantità di vitamina C, flavonoidi, carotenoidi utili al benessere dell’organismo umano.

Per quanto possa essere una pianta semplice da coltivare, anche il limone deve essere curato. Può soffrire di malattie o dell’attacco di parassiti, oppure della carenza di alcune sostanze come nel caso in cui le foglie tendono ad accartocciarsi. Tanti sono i segnali esterni che la pianta manifesta quando c’è qualcosa che non va.

Tra questi, bisogna fare particolare attenzione alle piante di limone piene di spine e che presentano ramificazioni rivolte verso l’alto. Infatti, potrebbe essere sintomo che la pianta ha bisogno del nostro aiuto. In questo articolo scopriremo perché e cosa fare.

Attenzione alle piante di limone piene di spine e rami verso l’alto ed ecco perché potrebbero non fare frutti

Non tutte le piante di limone sono uguali. La differenza non riguarda solo le molteplici varietà, ma anche l’origine della pianta. Una pianta nata dal seme di un limone è considerata selvatica e solitamente non produce frutti. La pianta domestica, invece, nasce da un innesto ed è quella che produce frutti.

Dal punto di vista estetico, la differenza più evidente tra le due è che la pianta selvatica presenta lunghissime spine. Tuttavia, se il nostro limone presenta delle spine, non è detto che sia selvatico.

Esistono delle varietà antiche che conservano naturalmente le spine solo su alcuni rami. Questi rami sono quelli più giovani e forti, solitamente gli ultimi nati, e prendono il nome di succhioni e polloni.

La presenza di spine si riscontra spesso in ramificazioni giovani dirette verso l’alto e che nascono al centro del fusto. Queste prendono il nome di succhioni e sono una vera piaga per chi coltiva limoni. Infatti, non fanno altro che rubare energia alla pianta, che può iniziare a non produrre.

Se la nostra pianta inizia a fruttificare di meno, il motivo potrebbe essere proprio la presenza di queste ramificazioni. Ecco perché è bene eliminarle immediatamente. La potatura dei succhioni si può fare in ogni momento dell’anno. Basta utilizzare una forbice ben sterilizzata, cercando di non rovinare le nuove fioriture.

