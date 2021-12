Curare il nostro aspetto è sempre piacevole, ci fa sentire bene, a posto, sicure. In ogni fase della vita la scelta di cosa mettere è sempre importante. Se prima è la mamma a prendersi cura delle figlie, a poco a poco queste si rendono più indipendenti in fatto di gusti e poi, crescendo, diventano loro le consigliere in fatto di look delle madri. In base al posto dove si va, al lavoro, agli hobby, le donne hanno un diverso modo di vestirsi. Si può seguire la moda o la si può inventare. Durante certi eventi, come una cerimonia, una serata di gala o inviti a delle feste, l’abito assume una certa importanza e la scelta dev’essere attenta.

Splendide ed eleganti anche in gravidanza con questi outfit da indossare durante le feste

L’abito elegante dovrebbe esaltare i nostri punti di forza e nascondere qualcosa che ci fa sentire a disagio. Si può essere splendide e femminili anche con un tailleur maschile, dipende sempre da come cade addosso e anche, perché no, dagli accessori e dall’acconciatura. Quando si aspetta un bambino bisogna abituarsi gradualmente a un cambiamento della forma del corpo. Ciò non vuol dire indossare sempre qualcosa di comodo, largo e anonimo. Anche un corpo femminile in dolce attesa può vestire outfit davvero belli ed eleganti. In negozi premaman oppure online ci sono davvero tante belle proposte. Vediamo qualche idea:

abito in stile impero. Quest’abito è davvero un classico. Ha avuto il massimo fulgore in epoca napoleonica e da allora è stato rivisitato e non passa mai di moda. Si tratta di un abito, con maniche o senza, con una cintura sotto al seno. In questo modo il resto del tessuto scivola morbido sui fianchi e non segna. Anche in gravidanza risulta molto vestibile e non rende molto evidente il pancino. I colori tra cui scegliere sono tanti; il verde bottiglia, ad esempio, oppure un bel rosso vivace. Oltre al tessuto semplice, è davvero elegante il pizzo. Si potrebbe optare per un modello in cui il corpino è lavorato mentre la gonna è leggermente plissettata.

Ecco altre proposte

Abito incrociato. Questo tipo di abitino, di lunghezza variabile, si incrocia sul davanti e si può allacciare di fianco o dietro. Anche qui si possono scegliere tanti colori e fantasie;

un’altra proposta è l’abito lungo in velluto, rosso o nero. Si può portare con le bretelline e un filo di perle. Lo scollo a v e magari un piccolo spacco laterale esalterà la femminilità anche in gravidanza;

per finire, l’abito in lurex, immancabile se si vuole splendere davvero. La scollatura può anche essere a v, con bretelline o maniche, con linee scivolate ai fianchi e magari una piccola arricciatura nel sottoseno.

