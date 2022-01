Il pan di Spagna è sicuramente una delle ricette base di pasticceria più amate e utilizzate di sempre. Chi ama sperimentare in cucina, soprattutto con prelibatezze dolci, avrà certamente provato questo impasto semplice e veloce. Ideale per creare una morbida torta di compleanno, tutta da farcire e decorare.

Il procedimento è semplicissimo ma richiede comunque la massima attenzione per garantire un risultato sempre ottimale. Difatti, può capitare di fare qualche pasticcio in cucina e di ottenere un pan di Spagna duro e compatto. Per rimediare, ecco un trucchetto formidabile per renderlo subito più morbido e squisito in pochi minuti.

Tantissime sono le versioni di questo dolce meraviglioso che si possono preparare facilmente. Per la ricetta classica, ecco la ricetta passo per passo. La preparazione tradizionale del pan di Spagna prevede l’utilizzo delle uova. Un dolce, dunque, non adatto proprio a tutti. Può succedere, infatti, di trovarsi in presenza di persone che non possono mangiare uova per questioni di salute o semplicemente non le gradiscono. In queste situazioni, quindi, cosa fare?

Fortunatamente esistono una moltitudine di varianti che possono risolvere il problema in quattro e quattr’otto. Ad esempio, ecco un’altra ricetta furba, facile e veloce per un pan di Spagna speciale, da provare assolutamente. Oggi, invece, parleremo di una ricetta che sostituisce le uova con due ingredienti molto amati.

Infatti, questo pan di Spagna è senza uova ma sarà talmente soffice da far venire l’acquolina in bocca in 30 minuti

Saranno l’olio di semi e il latte a regalare al pan di Spagna una morbidezza perfetta. Dunque, ecco tutto l’occorrente per realizzare un buonissimo pan di Spagna senza uova.

Ingredienti

280 grammi di farina tipo 00;

160 grammi di zucchero;

400 millilitri di latte parzialmente scremato;

50 grammi di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci.

Procedimento

In una ciotola mescolare lo zucchero con la farina setacciata. Unire, poi, il lievito e versare a filo il latte. Mescolare e amalgamare tutti gli ingredienti con cura per evitare grumi. Per facilitare l’operazione si consiglia di utilizzare uno sbattitore elettrico.

Quando l’impasto avrà assorbito tutto il latte unire a filo anche l’olio e continuare a mescolare. L’impasto deve risultare cremoso.

A questo punto, bisognerà prendere la teglia e ricoprirla con un foglio di carta da forno.

Versare il composto e far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 170 gradi per 30 minuti. Ed ecco che questo pan di Spagna è senza uova ma sarà talmente soffice da far venire l’acquolina in bocca in 30 minuti.